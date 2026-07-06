Άδωνις Γεωργιάδης κατά Σαμαρά: Κάνει ίδια κριτική με Τσίπρα, Κασσελάκη, Ζωή και Βελόπουλο

Την έντονη ενόχλησή του για την κριτική του Αντώνη Σαμαρά ειδικά για το Ταμείο Ανάκαμψης, εξέφρασε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

«Αυτή είναι μια κατηγορία που έλεγε ο Τσίπρας, ο Κασσελάκης, ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου, ο Βελόπουλος», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, προσθέτοντας:

«Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα, αλλά η κατηγορία που είπε δεν είναι αλήθεια. Η Ελλάδα αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης με εξαιρετικά ευφυή τρόπο. Εγώ δεν υπηρετώ μια κυβέρνηση των πλουσίων, των διεφθαρμένων ή των μεγάλων συμφερόντων».

Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι «επειδή ο Σαμαράς ως πρωθυπουργός είχε δεχθεί αυτές τις γελοίες κατηγορίες και τις είχε βιώσει στο πετσί του, καλό θα είναι να πέσουν οι τόνοι».

Παράλληλα υπογράμμισε πως «αν κάνει τελικά το κόμμα ο κ. Σαμαράς ελπίζω ότι δεν θα έχει κριτική τύπου Αριστεράς και Κωνσταντοπούλου, γιατί αυτό θα ήταν πολύ λυπηρό».

Ο υπουργός Υγείας εξέφρασε επίσης την ελπίδα να μην προχωρήσει ο Αντώνης Σαμαράς στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, λέγοντας: «Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς».

Σε σχέση με την εξωτερική πολιτική, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «η εξωτερική πολιτική είναι καλύτερη από ποτέ», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «θα ήταν άδικη η σύγκριση με την εποχή Σαμαρά».

Όπως είπε, «οι βασικές νόρμες της εξωτερικής πολιτικής ακολουθούν τα χνάρια Σαμαρά», φέρνοντας ως παράδειγμα την τριμερή Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, ενώ για την πολιτική των «ήρεμων νερών» ανέφερε ότι «αποτελεί τη μεγαλύτερη κριτική στην Τουρκία και στον Ερντογάν. Λένε (σ.σ στην Τουρκία) ‘εμείς κάναμε ήρεμα νερά και αυτοί εξοπλίστηκαν’».

Για τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, έκανε λόγο για «άδικη κριτική» περί «μειοδοσίας», επισημαίνοντας πως πρόκειται για έναν αξιοπρεπή άνθρωπο και πανεπιστημιακό.

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