Το Yummy Mommy εγκαινίασε το νέο του κατάστημα στη Γλυφάδα, συνεχίζοντας τη δυναμική ανάπτυξη του brand

Το Yummy Mommy, το πρώτο οργανωμένο δίκτυο franchise καταστημάτων στην Ελλάδα που εστιάζει αποκλειστικά στο καθημερινό ζεστό μαγειρεμένο φαγητό, εγκαινίασε το νέο του κατάστημα στη Γλυφάδα, σηματοδοτώντας ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην ταχεία ανάπτυξη του brand.

Σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα, φίλοι, συνεργάτες, εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και πλήθος επισκεπτών είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία του Yummy Mommy: φρέσκο, καθημερινά, μαγειρευτό φαγητό, εμπνευσμένο από την ελληνική κουζίνα και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης ζωής.

Με κεντρικό μήνυμα «Ένα πιάτο ζεστό φαΐ», το Yummy Mommy έρχεται να απαντήσει σε μια ουσιαστική ανάγκη της καθημερινότητας: την εύκολη πρόσβαση σε πραγματικό, ζεστό και ποιοτικό μαγειρεμένο φαγητό, για όσους αναζητούν μια γρήγορη αλλά αυθεντική λύση μέσα στην ημέρα.

Το νέο κατάστημα στη Γλυφάδα ακολουθεί την αισθητική και τη φιλοσοφία του brand, συνδυάζοντας τη φιλόξενη αίσθηση του σπιτικού φαγητού με τη λειτουργικότητα ενός σύγχρονου σημείου εστίασης. Στα ράφια και στον πάγκο του, οι επισκέπτες μπορούν να βρουν καθημερινά διαφορετικές επιλογές, με πιάτα που μαγειρεύονται φρέσκα και σερβίρονται ζεστά.

Το Yummy Mommy έχει ήδη καταγράψει εντυπωσιακή πορεία ανάπτυξης, καθώς μέσα σε μόλις έξι μήνες από την ίδρυσή του αριθμεί δεκατρία σημεία, είτε σε λειτουργία είτε σε στάδιο υλοποίησης. Παράλληλα, νέα καταστήματα βρίσκονται ήδη σε διαδικασία δημιουργίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του concept και την αυξανόμενη ζήτηση για οργανωμένες, ποιοτικές προτάσεις καθημερινού φαγητού.

Η ανάπτυξη του δικτύου μέσω franchise αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής του Yummy Mommy, με στόχο τη δημιουργία του πρώτου πανελλαδικού δικτύου που θα κάνει το ζεστό μαγειρεμένο φαγητό εύκολα προσβάσιμο στις σύγχρονες πόλεις.

Η φιλοσοφία του brand βασίζεται στην απλότητα, τη φρεσκάδα και την αίσθηση φροντίδας που συνοδεύει το σπιτικό φαγητό. Σε μια εποχή όπου η αγορά της εστίασης κυριαρχείται από γρήγορες και συχνά τυποποιημένες επιλογές, το Yummy Mommy προτείνει μια διαφορετική καθημερινή συνήθεια: ένα πιάτο φαγητό που θυμίζει σπίτι.

Με το νέο κατάστημα, το Yummy Mommy συνεχίζει να μεγαλώνει, παραμένοντας πιστό στην αρχική του υπόσχεση: να προσφέρει καθημερινά ζεστό, φρέσκο, μαγειρεμένο φαγητό, με ποιότητα, συνέπεια και φροντίδα.

www.yummymommy.gr

Καταστήματα Yummy Mommy

Γλυφάδα, Δημητρίου Γούναρη 149, 2111104370

Πειραιάς, Χαριλάου Τρικούπη 1, 21 3099 5992

Πειραιάς, Παπαστράτου 32, 210 4174653

Καλλιθέα, Χαροκόπου 76, 21 6003 0462

Αιγάλεω, Μάρκου Μπότσαρη 25, 216 2020 820

Αθήνα Αμπελόκηποι, Ξενίας 18, 21 6003 0463

Ελευσίνα, Δήμητρος 39, 21 0554 7722

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