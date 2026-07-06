Oasis: Εικόνες από πρόβες και συναυλίες στο ντοκιμαντέρ «Don’t Look Back in Anger» – Το πρώτο trailer (videos)

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Στην πρώτη επέτειο της επανένωσης των Oasis, στις 4 Ιουλίου το συγκρότημα κοινοποίησε το πρώτο trailer για το «Don’t Look Back in Anger», ντοκιμαντέρ για την απίθανη επιστροφή των αδελφών Γκάλαχερ (Gallagher brothers).
Το στιγμιότυπο των 45 δευτερολέπτων παρουσιάζει τα θορυβώδη πλήθη στις συναυλίες των Oasis και δείχνει πλάνα από πρόβες, καθώς ο Νόελ και ο Λίαμ Γκάλαχερ (Noel – Liam Gallagher) μιλούν για την επανένωσή τους χρόνια μετά την οδυνηρή διάλυση των Oasis, σύμφωνα με το Rolling Stone.
«Απλώς δεν βλέπω τον εαυτό μου στη σκηνή με τον Λίαμ, απλά δεν το βλέπω», λέει ο Νόελ, ενώ ο Λίαμ προσθέτει: «Ο τρόπος που τελείωσε, απαράδεκτος».
«Η ταινία είναι μια αναμφισβήτητα εμπνευσμένη αφήγηση του μεγαλύτερου μουσικού γεγονότος του 2025, αποτυπώνοντας την εμπειρία και τα συναισθήματα του συγκροτήματος και των θαυμαστών του σε όλο τον κόσμο», αναφέρεται στη σύνοψη του ντοκιμαντέρ. «Η μοναδική οπτική γωνία περιλαμβάνει πρόβες, παρασκήνια και πρόσβαση στη σκηνή, καθώς και τις πρώτες κοινές συνεντεύξεις με τον Νόελ και τον Λίαμ μετά από περισσότερα από 20 χρόνια. Παράλληλα με την sold-out παγκόσμια περιοδεία του συγκροτήματος, η ταινία εξερευνά επίσης τον βαθύ συναισθηματικό αντίκτυπο αυτής της εκπληκτικής παγκόσμιας πολιτιστικής στιγμής και τι σημαίνει η μουσική τους για το κοινό και τις γενιές παγκοσμίως».
Το «Don’t Look Back in Anger», που δημιουργήθηκε από τον Στίβεν Νάιτ (Steven Knight) γνωστό από τη σειρά «Peaky Blinders» και σκηνοθετήθηκε από τους Ντίλαν Σάουθερν (Dylan Southern) και Γουίλ Λάβλεϊς (Will Lovelace), θα κάνει πρεμιέρα σε IMAX και κινηματογράφους αυτόν τον Σεπτέμβριο και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμο στο Hulu και το Disney+.
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