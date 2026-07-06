Oasis: Εικόνες από πρόβες και συναυλίες στο ντοκιμαντέρ «Don’t Look Back in Anger» – Το πρώτο trailer (videos)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Στην πρώτη επέτειο της επανένωσης των Oasis, στις 4 Ιουλίου το συγκρότημα κοινοποίησε το πρώτο trailer για το «Don’t Look Back in Anger», ντοκιμαντέρ για την απίθανη επιστροφή των αδελφών Γκάλαχερ (Gallagher brothers).

Το στιγμιότυπο των 45 δευτερολέπτων παρουσιάζει τα θορυβώδη πλήθη στις συναυλίες των Oasis και δείχνει πλάνα από πρόβες, καθώς ο Νόελ και ο Λίαμ Γκάλαχερ (Noel – Liam Gallagher) μιλούν για την επανένωσή τους χρόνια μετά την οδυνηρή διάλυση των Oasis, σύμφωνα με το Rolling Stone.

«Απλώς δεν βλέπω τον εαυτό μου στη σκηνή με τον Λίαμ, απλά δεν το βλέπω», λέει ο Νόελ, ενώ ο Λίαμ προσθέτει: «Ο τρόπος που τελείωσε, απαράδεκτος».

«Η ταινία είναι μια αναμφισβήτητα εμπνευσμένη αφήγηση του μεγαλύτερου μουσικού γεγονότος του 2025, αποτυπώνοντας την εμπειρία και τα συναισθήματα του συγκροτήματος και των θαυμαστών του σε όλο τον κόσμο», αναφέρεται στη σύνοψη του ντοκιμαντέρ. «Η μοναδική οπτική γωνία περιλαμβάνει πρόβες, παρασκήνια και πρόσβαση στη σκηνή, καθώς και τις πρώτες κοινές συνεντεύξεις με τον Νόελ και τον Λίαμ μετά από περισσότερα από 20 χρόνια. Παράλληλα με την sold-out παγκόσμια περιοδεία του συγκροτήματος, η ταινία εξερευνά επίσης τον βαθύ συναισθηματικό αντίκτυπο αυτής της εκπληκτικής παγκόσμιας πολιτιστικής στιγμής και τι σημαίνει η μουσική τους για το κοινό και τις γενιές παγκοσμίως».

Το «Don’t Look Back in Anger», που δημιουργήθηκε από τον Στίβεν Νάιτ (Steven Knight) γνωστό από τη σειρά «Peaky Blinders» και σκηνοθετήθηκε από τους Ντίλαν Σάουθερν (Dylan Southern) και Γουίλ Λάβλεϊς (Will Lovelace), θα κάνει πρεμιέρα σε IMAX και κινηματογράφους αυτόν τον Σεπτέμβριο και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμο στο Hulu και το Disney+.

Διαβάστε επίσης:

Eπίτιμοι καλεσμένοι της πόλης Λα Πλάτα στην Αργεντινή οι BTS

Η Beyoncé αιφνιδίασε τους θαυμαστές της: Κυκλοφόρησε ξαφνικά νέο τραγούδι από τα sessions του 2006 (video)

Trannos: Πέταξαν αντικείμενο στο πρόσωπό του και αποχώρησε έξαλλος από συναυλία του – «Ποιος το έκανε; Πιάστε τον» (Video)