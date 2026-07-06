Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τίθενται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Ήδη ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών, προκειμένου να δρομολογηθούν μέτρα κρατικής αρωγής για τους πληγέντες.

Προηγήθηκε αίτημα των τοπικών Αρχών.

Όπως γνωστοποίησε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, ώστε να εγκριθεί χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και να προχωρήσουν άμεσα μέτρα ανακούφισης και αποκατάστασης.

«Θα τεθούν και οι δύο Δήμοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και σήμερα. Τώρα θα συζητήσουμε για τη χρηματοδότηση, την οποία θα πάρουν», δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος, προσερχόμενος σε κλειστή σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου.

Σύσκεψη για την «επόμενη μέρα»

Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, ο περιφερειακός συντονιστής Χαράλαμπος Στεργιάδης, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι να μη μείνει κανείς αβοήθητος, σημειώνοντας πως τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται ήδη στην περιοχή για την καταγραφή ζημιών σε κτίρια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία αφορά:

αποζημιώσεις σε ιδιώτες,

στήριξη επιχειρήσεων,

αποκατάσταση υποδομών των Δήμων και της Περιφέρειας,

χρηματοδότηση για άμεσες παρεμβάσεις.

Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας είναι εντολές που σώζουν

Ο κ. Κατσαφάδος αναφέρθηκε και στο ζήτημα των ακαθάριστων οικοπέδων, υπογραμμίζοντας ότι ο καθαρισμός αποτελεί κρίσιμο προληπτικό μέτρο.

Όπως είπε, αν και φέτος καταγράφηκε μεγαλύτερος αριθμός δηλώσεων σε σχέση με πέρυσι, παραμένουν πολλά ακαθάριστα οικόπεδα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Πυροσβεστική δέχεται πολλές καταγγελίες, τις οποίες και ερευνά.

Ο υφυπουργός απηύθυνε έκκληση στους πολίτες της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, τονίζοντας ότι «είναι εντολές που σώζουν ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον».

Επίσκεψη στους τραυματίες πυροσβέστες

Πριν από τη σύσκεψη, ο Κώστας Κατσαφάδος επισκέφθηκε τους τρεις πυροσβέστες που νοσηλεύονται στο στρατιωτικό νοσοκομείο 424.

Ο υφυπουργός στάθηκε στην ανάγκη ατομικής ευθύνης, επισημαίνοντας ότι είναι «εξαιρετικά άδικο» να κινδυνεύουν ζωές, να δαπανώνται πόροι και να αλλάζει η ζωή ανθρώπων από απερισκεψία ή λάθος.

Ενισχύθηκε το ανακριτικό της Πυροσβεστικής

Ο κ. Κατσαφάδος αναφέρθηκε και στην ενίσχυση του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής στη Θεσσαλονίκη από στελέχη της Αθήνας, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Όπως σημείωσε, τα αίτια εξακριβώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Υπενθύμισε, επίσης, ότι η φωτιά ξέσπασε μετά τις 8:30 το βράδυ, όταν δεν ήταν δυνατή η επιχείρηση εναέριων μέσων, με αποτέλεσμα τη μάχη να δώσουν οι επίγειες δυνάμεις, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εθελοντές, Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις όπου χρειάστηκε.

Αηδονά: Η Περιφέρεια βοήθησε από την πρώτη στιγμή

Η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, δήλωσε ότι η Περιφέρεια στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των δυνάμεων που επιχείρησαν στην πυρκαγιά.

Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια συνέδραμε την Πυροσβεστική Υπηρεσία με μηχανήματα, οχήματα, υδροφόρες και κάθε διαθέσιμο μέσο.

Η κ. Αηδονά χαρακτήρισε δύσκολη την «επόμενη μέρα» και υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας Πολιτείας, Αυτοδιοίκησης και πολιτών, σημειώνοντας ότι η πρόληψη σώζει ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

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