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Μια νέα δωρεάν εφαρμογή φιλοδοξεί να κάνει πιο εύκολη την αναζήτηση θέσης στάθμευσης στην Αθήνα, συνδέοντας σε πραγματικό χρόνο οδηγούς που φεύγουν από μια θέση με όσους ψάχνουν να παρκάρουν.
Η εφαρμογή ονομάζεται Parkout και εισάγεται από τον Δήμο Αθηναίων, με στόχο να διευκολύνει κατοίκους και επισκέπτες στις καθημερινές μετακινήσεις τους.
Μέσω του Parkout, οι οδηγοί ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για θέσεις που πρόκειται να ελευθερωθούν, σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται ελεγχόμενη στάθμευση. Έτσι μπορούν να μειώσουν τον χρόνο αναζήτησης, την άσκοπη κυκλοφορία και την ταλαιπωρία στους δρόμους της πόλης.
Η εφαρμογή βασίζεται σε μοντέλο αντιστοίχισης οδηγών μεταξύ τους (peer-to-peer / P2P matching) και υλοποιείται από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. σε συνεργασία με την ParkEasy Ι.Κ.Ε., χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες υποδομές ή αισθητήρες.
Η χρήση του Parkout γίνεται μέσα από λίγα απλά βήματα:
Το Parkout λειτουργεί σε περιοχές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν υπάρχει σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
Συγκεκριμένα καλύπτει τις εξής περιοχές:
Προμπονά, Ριζούπολη, Άνω Πατήσια, Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Νιρβάνα, Σεπόλια, Κοκκινιά, Ακαδημία Πλάτωνος, Κολωνός, Βοτανικός, Ελαιώνας, Ρουφ, ΟΣΕ, Πλατεία Αττικής, Πλατεία Αμερικής, Κυψέλη, Άνω Κυψέλη, Νέα Κυψέλη, Πεδίο Άρεως – Ευελπίδων, Γκύζη, Πολύγωνο, Γηροκομείο, Ελληνορώσων, Αμπελόκηποι, Γουδή, Παγκράτι, Ζάππειο, Στάδιο, Προφήτης Ηλίας, Α’ Νεκροταφείο, Νέος Κόσμος, Γούβα, Δουργούτι, Άνω Πετράλωνα και Κάτω Πετράλωνα.
Η εφαρμογή δεν υποστηρίζεται στις περιοχές:
Εμπορικό Τρίγωνο – Μοναστηράκι – Πλάκα, Ακρόπολη, Μακρυγιάννη – Κουκάκι – Βεΐκου – Φιλοπάππου, Μουσείο – Εξάρχεια – Νεάπολη, Κολωνάκι, Ιλίσια, Λυκαβηττός και Κουντουριώτικα.
Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, τα βασικά οφέλη της εφαρμογής είναι:
Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρης Χαρλαύτης, ανέφερε ότι οι έξυπνες πόλεις βασίζονται όχι μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών, σημειώνοντας πως το Parkout μετατρέπει μια απλή καθημερινή πληροφορία σε χρήσιμο εργαλείο.
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ, Λάζαρος Καραούλης, χαρακτήρισε το Parkout ένα εύχρηστο δωρεάν ψηφιακό εργαλείο που στοχεύει να μειώσει τον χρόνο αναζήτησης στάθμευσης, να περιορίσει την άσκοπη κυκλοφορία και να κάνει την πόλη πιο λειτουργική.
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