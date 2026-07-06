Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Μια νέα δωρεάν εφαρμογή φιλοδοξεί να κάνει πιο εύκολη την αναζήτηση θέσης στάθμευσης στην Αθήνα, συνδέοντας σε πραγματικό χρόνο οδηγούς που φεύγουν από μια θέση με όσους ψάχνουν να παρκάρουν.

Πώς λειτουργεί το Parkout

Η εφαρμογή ονομάζεται Parkout και εισάγεται από τον Δήμο Αθηναίων, με στόχο να διευκολύνει κατοίκους και επισκέπτες στις καθημερινές μετακινήσεις τους.

Μέσω του Parkout, οι οδηγοί ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για θέσεις που πρόκειται να ελευθερωθούν, σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται ελεγχόμενη στάθμευση. Έτσι μπορούν να μειώσουν τον χρόνο αναζήτησης, την άσκοπη κυκλοφορία και την ταλαιπωρία στους δρόμους της πόλης.

Η εφαρμογή βασίζεται σε μοντέλο αντιστοίχισης οδηγών μεταξύ τους (peer-to-peer / P2P matching) και υλοποιείται από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. σε συνεργασία με την ParkEasy Ι.Κ.Ε., χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες υποδομές ή αισθητήρες.

Τα βήματα για τους οδηγούς

Η χρήση του Parkout γίνεται μέσα από λίγα απλά βήματα:

Ο χρήστης κατεβάζει δωρεάν την εφαρμογή σε συσκευές Android και iOS .

και . Όταν πρόκειται να φύγει από μια θέση στάθμευσης, δηλώνει μέσω της εφαρμογής ότι η θέση θα ελευθερωθεί.

Οδηγοί που αναζητούν πάρκινγκ ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για διαθέσιμες θέσεις κοντά τους.

Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης και διευκολύνεται η καθημερινή μετακίνηση στην πόλη.

Σε ποιες περιοχές της Αθήνας λειτουργεί

Το Parkout λειτουργεί σε περιοχές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν υπάρχει σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.

Συγκεκριμένα καλύπτει τις εξής περιοχές:

Προμπονά, Ριζούπολη, Άνω Πατήσια, Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Νιρβάνα, Σεπόλια, Κοκκινιά, Ακαδημία Πλάτωνος, Κολωνός, Βοτανικός, Ελαιώνας, Ρουφ, ΟΣΕ, Πλατεία Αττικής, Πλατεία Αμερικής, Κυψέλη, Άνω Κυψέλη, Νέα Κυψέλη, Πεδίο Άρεως – Ευελπίδων, Γκύζη, Πολύγωνο, Γηροκομείο, Ελληνορώσων, Αμπελόκηποι, Γουδή, Παγκράτι, Ζάππειο, Στάδιο, Προφήτης Ηλίας, Α’ Νεκροταφείο, Νέος Κόσμος, Γούβα, Δουργούτι, Άνω Πετράλωνα και Κάτω Πετράλωνα.

Πού δεν υποστηρίζεται

Η εφαρμογή δεν υποστηρίζεται στις περιοχές:

Εμπορικό Τρίγωνο – Μοναστηράκι – Πλάκα, Ακρόπολη, Μακρυγιάννη – Κουκάκι – Βεΐκου – Φιλοπάππου, Μουσείο – Εξάρχεια – Νεάπολη, Κολωνάκι, Ιλίσια, Λυκαβηττός και Κουντουριώτικα.

Τα βασικά οφέλη του Parkout

Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, τα βασικά οφέλη της εφαρμογής είναι:

Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος , καθώς περιορίζεται ο χρόνος αναζήτησης στάθμευσης, γνωστός ως «άσκοπη κυκλοφορία για πάρκινγκ» ( cruising ).

, καθώς περιορίζεται ο χρόνος αναζήτησης στάθμευσης, γνωστός ως «άσκοπη κυκλοφορία για πάρκινγκ» ( ). Μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση , αφού λιγότερη άσκοπη κυκλοφορία σημαίνει και λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ( CO₂ ).

, αφού λιγότερη άσκοπη κυκλοφορία σημαίνει και λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ( ). Δωρεάν πρόσβαση για όλους , δημότες και επισκέπτες.

, δημότες και επισκέπτες. Βελτίωση της καθημερινότητας, με λιγότερο στρες και εκνευρισμό για τους οδηγούς.

Τι λέει ο Δήμος Αθηναίων

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρης Χαρλαύτης, ανέφερε ότι οι έξυπνες πόλεις βασίζονται όχι μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών, σημειώνοντας πως το Parkout μετατρέπει μια απλή καθημερινή πληροφορία σε χρήσιμο εργαλείο.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ, Λάζαρος Καραούλης, χαρακτήρισε το Parkout ένα εύχρηστο δωρεάν ψηφιακό εργαλείο που στοχεύει να μειώσει τον χρόνο αναζήτησης στάθμευσης, να περιορίσει την άσκοπη κυκλοφορία και να κάνει την πόλη πιο λειτουργική.

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