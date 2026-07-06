Νέο «χτύπημα» σε μουσείο της Γαλλίας: Ληστεία- αστραπή στο Λαλίκ με λεία εκατομμυρίων

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Διαρρήκτες απέσπασαν κοσμήματα στη διάρκεια αστραπιαίας εφόδου τους σε μουσείο της Γαλλίας που φιλοξενεί έργα του διάσημου υαλουργού Ρενέ Λαλίκ και της οικογένειάς του, όπως είπαν εργαζόμενοι σε αυτό, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την κλοπή έργων τέχνης από το Λούβρο στο Παρίσι, που συγκλόνισε τη χώρα.

Οι διαρρήκτες, που είχαν καλυμμένο το πρόσωπό τους, παραβίασαν την πόρτα εισόδου του Musee Lalique στην περιοχή της Αλσατίας, στην ανατολική Γαλλία, και έκλεψαν περίπου 20 αντικείμενα, τα οποία αξίζουν συνολικά εκατομμύρια ευρώ, το πρωί της Κυριακής, μετέδωσε το France Info και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Le musée Lalique, en France, a été cambriolé.



Les voleurs ont dérobé 20 bijoux pour une valeur estimée à environ 4 millions d’euros. pic.twitter.com/zMbhaGEu5D — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) July 6, 2026

Τα κοσμήματα εκλάπησαν μέσα “σε πολύ λίγο χρόνο“, ανέφερε το μουσείο στο Instagram.

Οι διαρρήκτες απενεργοποίησαν τα συστήματα ασφαλείας, το προσωπικό του μουσείου κατέγραψε τα κλοπιμαία και η αστυνομία εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στο πλαίσιο της έρευνάς της, προστίθεται.

Το μουσείο, το οποίο εκθέτει σε μια επιφάνεια 900 τ.μ. τις δημιουργίες από γυαλί του Ρενέ Λαλίκ (1860-1945) και άνοιξε το 2011 στο Βίνγκεν σιρ Μοντέρ, ανακοίνωσε το κλείσιμό του για λίγες ημέρες “προκειμένου να προετοιμαστεί το ασφαλές άνοιγμά του“, αναφέρει η διοίκησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.