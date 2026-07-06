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06.07.2026 15:40

Νέο «χτύπημα» σε μουσείο της Γαλλίας: Ληστεία- αστραπή στο Λαλίκ με λεία εκατομμυρίων

06.07.2026 15:40
lalique

Διαρρήκτες απέσπασαν κοσμήματα στη διάρκεια αστραπιαίας εφόδου τους σε μουσείο της Γαλλίας που φιλοξενεί έργα του διάσημου υαλουργού Ρενέ Λαλίκ και της οικογένειάς του, όπως είπαν εργαζόμενοι σε αυτό, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την κλοπή έργων τέχνης από το Λούβρο στο Παρίσι, που συγκλόνισε τη χώρα.

Οι διαρρήκτες, που είχαν καλυμμένο το πρόσωπό τους, παραβίασαν την πόρτα εισόδου του Musee Lalique στην περιοχή της Αλσατίας, στην ανατολική Γαλλία, και έκλεψαν περίπου 20 αντικείμενα, τα οποία αξίζουν συνολικά εκατομμύρια ευρώ, το πρωί της Κυριακής, μετέδωσε το France Info και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Τα κοσμήματα εκλάπησαν μέσα “σε πολύ λίγο χρόνο“, ανέφερε το μουσείο στο Instagram.

Οι διαρρήκτες απενεργοποίησαν τα συστήματα ασφαλείας, το προσωπικό του μουσείου κατέγραψε τα κλοπιμαία και η αστυνομία εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στο πλαίσιο της έρευνάς της, προστίθεται.

Το μουσείο, το οποίο εκθέτει σε μια επιφάνεια 900 τ.μ. τις δημιουργίες από γυαλί του Ρενέ Λαλίκ (1860-1945) και άνοιξε το 2011 στο Βίνγκεν σιρ Μοντέρ, ανακοίνωσε το κλείσιμό του για λίγες ημέρες “προκειμένου να προετοιμαστεί το ασφαλές άνοιγμά του“, αναφέρει η διοίκησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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