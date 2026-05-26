Ταινία θα γίνει η θρασύτατη ληστεία στο Λούβρο – Σκηνοθέτης ο Ρομέν Γαβράς

Ο Γάλλος σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς, του οποίου τα έργα περιλαμβάνουν την ταινία του Χόλιγουντ του 2025 “Sacrifice” με πρωταγωνίστρια την Άνια Τέιλορ Τζόι και μουσικά βίντεο, όπως το viral GENER8ION – θα αντλήσει έμπνευση από το βιβλίο “Main basse sur le Louvre” (“Μια αρπαγή στο Λούβρο”).

Τα δικαιώματα της ταινίας για την ληστεία της 19ης Οκτωβρίου 2025 πουλήθηκαν στην εταιρεία παραγωγής Iconoclast, δήλωσε ο εκδοτικός οίκος Flammarion.

Το βιβλίο, γραμμένο από τρεις δημοσιογράφους, από τις γαλλικές εφημερίδες Le Parisien και Le Monde, και το εβδομαδιαίο περιοδικό Paris Match, πρόκειται να κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το περιοδικό Le Film Francais, το κινηματογραφικό πρότζεκτ βρίσκεται σε εξέλιξη, αν και ούτε ο τίτλος, ούτε το καστ έχουν ανακοινωθεί.

Η ληστεία στο Λούβρο προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο και πυροδότησε μια κρίση ασφαλείας στο παγκοσμίου φήμης μουσείο που τελικά οδήγησε στην αντικατάσταση της διευθύντριάς του, Λοράνς ντε Καρ.

Μετά από επτά μήνες έρευνας, και παρά τις συλλήψεις των βασικών υπόπτων, τα κοσμήματα δεν έχουν ακόμη βρεθεί.

Οι συγγραφείς δήλωσαν ότι η φαινομενική εξαφάνισή τους «έχει γίνει ένα πυκνό μυστήριο, ένα παζλ που έχει βυθίσει τους ερευνητές σε βαθιά σύγχυση».

Η ληστεία δείχνει πώς «η κλοπή έργων τέχνης έχει γίνει μια επιχείρηση όπως κάθε άλλη για πολλούς εγκληματίες», λένε. «Ο εγκληματικός υπόκοσμος βρήκε μια νέα πηγή χρημάτων».

Διαβάστε επίσης:

Το Βεάκειο, το ιστορικό θέατρο με την ομορφότερη θέα στην Αττική, δίνει και φέτος το σύνθημα για την έναρξη του καλοκαιριού

Ο Γιώργος Νταλάρας συνεχίζει το μουσικό του ταξίδι με το «Ρεμπέτικο»

«Frida Kahlo: Beyond the Icon»: Η διεθνής έκθεση συνεχίζεται στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού «Ελληνικός Κόσμος»