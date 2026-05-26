Ρωσία: «Βρέθηκαν μαγνητικές νάρκες σε τάνκερ – Κατασκευάζονται από χώρα του ΝΑΤΟ»

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB), διάδοχος της KGB, ανακοίνωσε τη Δευτέρα, 25/5, ότι εντοπίστηκαν μαγνητικές νάρκες σε πλοίο που μετέφερε ρωσικό LNG, με την σχετική είδηση να δημοσιοποιείται σήμερα, Τρίτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο δεξαμενόπλοιο Arrhenius βρέθηκαν δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί τύπου «νάρκες πεταλίδα», ο καθένας με εκρηκτική γόμωση περίπου 7 κιλών, οι οποίοι ήταν προσκολλημένοι στο κύτος του πλοίου.

Russia's FSB claims divers found two magnetic limpet mines attached to the hull of the LPG tanker Arrhenius at the Baltic port of Ust-Luga.



The devices, each containing around 7 kg of explosives, were placed near the engine room and defused by Russian security services.… pic.twitter.com/cYBqgetTVs — Clash Report (@clashreport) May 26, 2026

Η FSB ανέφερε ότι οι νάρκες εντοπίστηκαν από δύτες στο ρωσικό λιμάνι Ουστ Λούγκα στη Βαλτική και είχαν τοποθετηθεί σε σημείο κοντά στο μηχανοστάσιο. Όπως αναφέρεται, οι μηχανισμοί αφοπλίστηκαν από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Η Μόσχα σημείωσε ότι οι μηχανισμοί είναι «κατασκευασμένοι από χώρα του ΝΑΤΟ», ενώ εκτιμά ότι τοποθετήθηκαν στο πλοίο την περίοδο που αυτό βρισκόταν αγκυροβολημένο ανοιχτά της Αμβέρσας.

Το δεξαμενόπλοιο, με σημαία Λιβερίας, είχε αναχωρήσει από την Αμβέρσα του Βελγίου και κατέπλευσε στο ρωσικό λιμάνι στις 20 Μαΐου, ενώ το δρομολόγιό του είχε τελικό προορισμό τη Σαμψούντα της Τουρκίας.

