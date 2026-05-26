ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 21:11
26.05.2026 19:32

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει πως επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του πέρα από την «κίτρινη γραμμή» του Λιβάνου

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα πως έχει επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ πέραν από την «κίτρινη γραμμή» στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, η οποία οριοθετεί την περιοχή που έχει υπό τον έλεγχό του.

Διεξάγονται «στοχευμένες επιχειρήσεις πέρα από την προκεχωρημένη γραμμή άμυνας, προκειμένου να εξαλειφθούν άμεσες απειλές εναντίον των πολιτών του Ισραήλ και των στρατιωτών του, (…) σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας», αναφέρει η ενημέρωση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Χθες Δευτέρα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως η χώρα του θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, την ώρα που οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

