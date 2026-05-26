Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει πως επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του πέρα από την «κίτρινη γραμμή» του Λιβάνου

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα πως έχει επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ πέραν από την «κίτρινη γραμμή» στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, η οποία οριοθετεί την περιοχή που έχει υπό τον έλεγχό του.

🚨🇱🇧🇮🇱BREAKING: Lebanese media reports a massacre in the Maarka area near Tyre in southern Lebanon. pic.twitter.com/YQBb0wQ2XQ May 26, 2026

BREAKING:



Israel just dropped bombs on the Qaraoun Dam in Lebanon’s Beqaa Valley — a key water reservoir serving civilian populations across surrounding villages.



This is not a battlefield target.



It is a critical water infrastructure.



This is an act of genocide. pic.twitter.com/6TguIQFsoY — sarah (@sahouraxo) May 26, 2026

Διεξάγονται «στοχευμένες επιχειρήσεις πέρα από την προκεχωρημένη γραμμή άμυνας, προκειμένου να εξαλειφθούν άμεσες απειλές εναντίον των πολιτών του Ισραήλ και των στρατιωτών του, (…) σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας», αναφέρει η ενημέρωση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Χθες Δευτέρα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως η χώρα του θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, την ώρα που οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης:

Η Μόσχα απειλεί το Κίεβο με όπλα μαζικής καταστροφής

Κοσμήματα, ρολόγια και μετρητά σε τσάντες του γκολφ κατασχέθηκαν σε έφοδο για την υπόθεση Θαπατέρο στην Ισπανία

Το Παρίσι θα κινηθεί νομικά κατά του Ισραήλ για την «ειδεχθή» μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα