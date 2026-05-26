search
ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 21:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.05.2026 20:16

Για πρόοδο στη διαπραγμάτευση κάνει λόγο η Τεχεράνη – Η αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων το τελευταίο σοβαρό σημείο τριβής

26.05.2026 20:16
hormuz

Ιρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι αφήνουν να εννοηθεί με δηλώσεις τους ότι οι πρόσφατες έμμεσες συνομιλίες σημείωσαν πρόοδο σε ένα μνημόνιο κατανόησης ή αρχική συμφωνία.

Αυτό θα οδηγήσει στη συνέχεια σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, ο υπουργός Εξωτερικών του και ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας του βρέθηκαν στη Ντόχα τη Δευτέρα για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία, δήλωσε αξιωματούχος που ενημερώθηκε για την επίσκεψη.

Ο Γκαλιμπάφ επέστρεψε στο Ιράν αφού επεδίωξε συμφωνία για την αποδέσμευση περίπου 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης, ανέφεραν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars επικαλέστηκε μια πηγή που ανέφερε ότι η αποδέσμευση των κεφαλαίων ήταν το τελευταίο σοβαρό σημείο τριβής για την οριστικοποίηση του μνημονίου.

Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, μια αρχική συμφωνία θα κάλυπτε τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, τη θέσπιση ενός 30ήμερου πλαισίου για την επανεκκίνηση της κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ και ενδεχομένως την παροχή κάποιας οικονομικής ανακούφισης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τρίτη ότι η διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης θα μπορούσε να «διαρκέσει μερικές ημέρες».

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ καθοδηγεί αθόρυβα πλοία μέσω του Ορμούζ

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ βοηθά αθόρυβα τα πλοία να διέρχονται από Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν στην Wall Street Journal ότι ένα ελληνικό υπερδεξαμενόπλοιο φορτωμένο με 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου καθοδηγούνταν από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, καθώς διέσχιζε την πλωτή οδό στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Το πλοίο είχε κολλήσει στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής από τις αρχές Μαρτίου και τώρα κατευθύνεται προς την Ινδία για να παραδώσει το φορτίο του.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι ΗΠΑ επιχείρησαν να καθοδηγήσουν πλοία μέσω του ζωτικού ναυτιλιακού διαδρόμου στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που ονομάζεται «Project Freedom», η οποία σταμάτησε γρήγορα αφού το Ιράν άρχισε να εξαπολύει επιθέσεις σε πλοία και η Σαουδική Αραβία περιόρισε την πρόσβαση των ΗΠΑ στις βάσεις και τον εναέριο χώρο της.

Ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν ξεκινούσαν εκ νέου το Project Freedom και διέψευσε σχετικά δημοσιεύματα.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ναυτικό σχεδιάζει να βοηθήσει περίπου δώδεκα πλοία, συμπεριλαμβανομένων υπερδεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, να διασχίσουν την πλωτή οδό τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε επίσης:

Αποπέμπεται η εισαγγελέας που διέρρευσε τα βίντεο με τους βιασμούς Παλαιστινίων από Ισραηλινούς στρατιώτες

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει πως επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του πέρα από την «κίτρινη γραμμή» του Λιβάνου

Κοσμήματα, ρολόγια και μετρητά σε τσάντες του γκολφ κατασχέθηκαν σε έφοδο για την υπόθεση Θαπατέρο στην Ισπανία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyromaxika oukrania 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η Ευρώπη εγκαταλείπει το πρόγραμμα πυρομαχικών για την Ουκρανία  – Αποχώρησαν οι μισές χώρες

pyrosvestiki-fotia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στις Σέρρες, σηκώθηκαν εναέρια μέσα

ilikiomeni-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Απέσπασαν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ από 79χρονη, παριστάνοντας τον εφοριακό και τον βοηθό του

kerkyra 2
ΕΛΛΑΔΑ

Τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με μπετονιέρα στην Κέρκυρα

diki-tempi-dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Πόσοι και ποιοι θα μπουν στην αίθουσα την Τετάρτη 27/5

Δείτε όλες τις ειδήσεις
areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

dimitra-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε πτυχίο στην Αγγλική Φιλολογία!

giannakopoylos panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»  

tsipras karamanlis- samaras- stournaras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Πόλωση με κερδισμένους βρίσκουν τα γκάλοπ, η επιστροφή Τσίπρα και η τύχη του ΣΥΡΙΖΑ, η παρέμβαση Καραμανλή, η αναμονή Σαμαρά και το ΠΑΣΟΚ για Στουρνάρα     

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 21:13
pyromaxika oukrania 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η Ευρώπη εγκαταλείπει το πρόγραμμα πυρομαχικών για την Ουκρανία  – Αποχώρησαν οι μισές χώρες

pyrosvestiki-fotia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στις Σέρρες, σηκώθηκαν εναέρια μέσα

ilikiomeni-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Απέσπασαν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ από 79χρονη, παριστάνοντας τον εφοριακό και τον βοηθό του

1 / 3