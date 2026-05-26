Για πρόοδο στη διαπραγμάτευση κάνει λόγο η Τεχεράνη – Η αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων το τελευταίο σοβαρό σημείο τριβής

Ιρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι αφήνουν να εννοηθεί με δηλώσεις τους ότι οι πρόσφατες έμμεσες συνομιλίες σημείωσαν πρόοδο σε ένα μνημόνιο κατανόησης ή αρχική συμφωνία.

Αυτό θα οδηγήσει στη συνέχεια σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, ο υπουργός Εξωτερικών του και ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας του βρέθηκαν στη Ντόχα τη Δευτέρα για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία, δήλωσε αξιωματούχος που ενημερώθηκε για την επίσκεψη.

Ο Γκαλιμπάφ επέστρεψε στο Ιράν αφού επεδίωξε συμφωνία για την αποδέσμευση περίπου 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης, ανέφεραν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars επικαλέστηκε μια πηγή που ανέφερε ότι η αποδέσμευση των κεφαλαίων ήταν το τελευταίο σοβαρό σημείο τριβής για την οριστικοποίηση του μνημονίου.

Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, μια αρχική συμφωνία θα κάλυπτε τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, τη θέσπιση ενός 30ήμερου πλαισίου για την επανεκκίνηση της κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ και ενδεχομένως την παροχή κάποιας οικονομικής ανακούφισης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τρίτη ότι η διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης θα μπορούσε να «διαρκέσει μερικές ημέρες».

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ καθοδηγεί αθόρυβα πλοία μέσω του Ορμούζ

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ βοηθά αθόρυβα τα πλοία να διέρχονται από Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν στην Wall Street Journal ότι ένα ελληνικό υπερδεξαμενόπλοιο φορτωμένο με 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου καθοδηγούνταν από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, καθώς διέσχιζε την πλωτή οδό στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Το πλοίο είχε κολλήσει στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής από τις αρχές Μαρτίου και τώρα κατευθύνεται προς την Ινδία για να παραδώσει το φορτίο του.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι ΗΠΑ επιχείρησαν να καθοδηγήσουν πλοία μέσω του ζωτικού ναυτιλιακού διαδρόμου στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που ονομάζεται «Project Freedom», η οποία σταμάτησε γρήγορα αφού το Ιράν άρχισε να εξαπολύει επιθέσεις σε πλοία και η Σαουδική Αραβία περιόρισε την πρόσβαση των ΗΠΑ στις βάσεις και τον εναέριο χώρο της.

Ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν ξεκινούσαν εκ νέου το Project Freedom και διέψευσε σχετικά δημοσιεύματα.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ναυτικό σχεδιάζει να βοηθήσει περίπου δώδεκα πλοία, συμπεριλαμβανομένων υπερδεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, να διασχίσουν την πλωτή οδό τις επόμενες ημέρες.

