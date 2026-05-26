ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 21:15
Τεμπονέρας, Τουμασάτου, Γαβρόγλου, Αθανασίου στο Θησείο για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Τσίπρα (Photos)

Στο Θησείο με φόντο την Ακρόπολη ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει το νέο του κόμμα. Την περιοχή έχουν κατακλύσει πολίτες που εναποθέτουν στον πρώην πρωθυπουργό τις ελπίδες του για πολιτική αλλαγή.

Ο φακός κατέγραψε και πολλά γνώριμα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, το «παρών» δίνουν μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Σαουλίδης, πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Βασιλειάδης, που διετέλεσε υφυπουργός Αθλητισμού στην κυβέρνηση Τσίπρα, η Ελένη Αυλωνίτου και ο Μενέλαος Μαλτέζος, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο συντάκτης του μανιφέστου Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης, ο πρώην υπουργός Παιδείας στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Γαβρόγλου, το πρώην μέλος της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Νίκος Μπίστης, η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου, ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Σαρακιώτης, ο ανεξάρτητος πλέον Οζγκιούρ Φερχάτ, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Μιχάλης Καλογήρου, ο Νίκος Μπελαβίλας, πανεπιστημιακός στο ΕΜΠ, στέλεχος αυτοδιοίκησης στον Πειραια, η Ζανέτ Τσίπρα, οι Φωτεινή Μπακαδημα, Αντώνης Λιάκος, Διονύσης Τεμπονέρας, Κατερίνα Μπέρδου, Εύα Ρέντζου, Ανδρέας Νεφελούδης, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Μάριος Αθανασίου, Αιμίλιος Χειλάκης, Νίκος Μάνιος, Αθηνά Λινού, Γιάννης Μπαλάφας, Δώρα Αυγέρη, ο πρώην Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής και Άρης Στυλιανου από το Ινστιτούτο.

