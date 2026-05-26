Την πλάτη των χωρών της Ευρώπης βλέπει η Ουκρανία ως προς τη συμμετοχή των χωρών στην πρωτοβουλία που ηγείται η Τσεχία για την προμήθεια πυρομαχικών στην Ουκρανία, καθώς ο αριθμός των κρατών που τη χρηματοδοτούν έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Τσεχίας, Πετρ Πάβελ, στους Financial Times, σήμερα συμμετέχουν ενεργά μόλις εννέα χώρες, έναντι έως και 18 που στήριζαν το σχέδιο το προηγούμενο έτος.

Nine countries pull out of Ukraine ammunition coalition https://t.co/a1cluswfi5 — Financial Times (@FT) May 26, 2026

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία για το μέλλον της πρωτοβουλίας, η οποία είχε δημιουργηθεί από την προηγούμενη φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση της Πράγας με τη στήριξη του ίδιου του Πάβελ, πρώην διοικητή του NATO.

«Με δυσκολία το πρόγραμμα, μόνο 9 χώρες συνεισφέρουν»

Ο Τσέχος πρόεδρος υπογράμμισε ότι, παρά τις δυσκολίες, η πρωτοβουλία εξακολουθεί να λειτουργεί και να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον ανεφοδιασμό της Ουκρανίας.

«Η πρωτοβουλία συνεχίζει να λειτουργεί, όμως η νέα δυσκολία είναι ότι μόνο περίπου εννέα κράτη-μέλη συνεισφέρουν πλέον οικονομικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού έχει παραδοθεί έως και το 50% των πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος που χρησιμοποιεί η Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία. «Η πρωτοβουλία αυτή έχει προσφέρει έως και το 50% όλων των πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στους Ουκρανούς, επομένως δεν μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί από κάτι άλλο», ανέφερε.

Από το 2024, η Πράγα έχει συντονίσει την αποστολή περισσότερων από τέσσερα εκατομμύρια βλημάτων πυροβολικού προς το Κίεβο, προκειμένου να ενισχυθούν τα αποθέματα του ουκρανικού στρατού απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Ο Πάβελ σημείωσε επίσης ότι το μέλλον της πρωτοβουλίας αναμένεται να τεθεί επί τάπητος στη σύνοδο του NATO που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον Ιούλιο.

Τι λέει η νέα κυβέρνηση της Τσεχίας

Το γραφείο του Τσέχου προέδρου απέφυγε να αποκαλύψει ποιες χώρες αποχώρησαν πρόσφατα από το πρόγραμμα. Ωστόσο, δυτικός στρατιωτικός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Γερμανία και ορισμένες σκανδιναβικές χώρες εξακολουθούν να συμμετέχουν.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, ορισμένα κράτη εμφανίζονται επιφυλακτικά απέναντι στην πρωτοβουλία, θεωρώντας παράδοξο να συνεχίζουν να χρηματοδοτούν ένα σχέδιο που, όπως εκτιμούν, δεν στηρίζεται επαρκώς από την ίδια την κυβέρνηση της χώρας που το συντονίζει.

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, Andrej Babiš, δήλωσε στους Financial Times ότι η κυβέρνησή του δίνει πλέον προτεραιότητα στις ανάγκες των Τσέχων πολιτών και όχι στη χρηματοδότηση εξοπλισμών για την Ουκρανία.

«Δεν έχουμε χρήματα, οπότε λαμβάνουμε χρήματα από άλλες χώρες και στη συνέχεια παραδίδουμε τα πυρομαχικά», ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια της περσινής προεκλογικής περιόδου, ο Μπάμπις είχε απειλήσει ακόμη και με πλήρη διακοπή της πρωτοβουλίας, εκφράζοντας αμφιβολίες για τη διαφάνεια στη διαχείριση των κονδυλίων.

Θα λάβει λιγότερα πυρομαχικά η Ουκρανία μέσα στο 2026;

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η Czechoslovak Group, ένας από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ομίλους παραγωγής πυρομαχικών, ο οποίος έχει λειτουργήσει ως βασικός συνεργάτης της τσεχικής κυβέρνησης για την εξεύρεση και επαναπιστοποίηση βλημάτων από χώρες εκτός NATO.

Ο ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Michal Strnad, ανέφερε ότι η νέα κυβέρνηση άφησε την πρωτοβουλία σε αβεβαιότητα για αρκετούς μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας, εξαιτίας νομικών ζητημάτων που ήθελε να επανεξετάσει.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθεί αν η Ουκρανία θα λάβει τελικά λιγότερα πυρομαχικά μέσα στο 2026, καθώς ορισμένες χώρες φαίνεται πως επιλέγουν πλέον να αγοράζουν απευθείας πυρομαχικά από εταιρείες ή άλλους προμηθευτές.

«Ορισμένες από τις χώρες που χρηματοδοτούσαν την πρωτοβουλία δήλωσαν ότι δεν ενδιαφέρονται πλέον να τη στηρίζουν οικονομικά, γι’ αυτό αγοράζουν απευθείας από εμάς ή από άλλους προμηθευτές», δήλωσε ο Στρναντ.

«Η πρωτοβουλία δεν έχει πεθάνει, συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά κινείται πιο αργά», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε την τρίωρη ιατρική επίσκεψη στο Γουόλτερ Ριντ και δηλώνει ότι «Όλα είναι τέλεια»

Ρωσία: «Βρέθηκαν μαγνητικές νάρκες σε τάνκερ – Κατασκευάζονται από χώρα του ΝΑΤΟ»

Φονικός ο καύσωνας και στη Βρετανία: 4 έφηβοι πνίγηκαν – Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο











