Συναγερμός στο Μεξικό: Φόβοι για serial killer μετά τις δολοφονίες τριών γυναικών

Ανησυχία έχει προκαλέσει στο δημοφιλές θέρετρο Πουέρτο Βαγιάρτα στο Μεξικό η πιθανότητα ύπαρξης serial killer, με τις Αρχές να ερευνούν τρεις δολοφονίες γυναικών που σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή.

Η τοπική αστυνομία αναλύει στοιχεία, βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις υποθέσεις.

Τα θύματα, ηλικίας 22 έως 25 ετών, έφεραν τατουάζ, ενώ τα σώματά τους βρέθηκαν μερικώς γυμνά σε απομακρυσμένα σημεία.

Σύμφωνα με τη New York Post, το πρώτο πτώμα εντοπίστηκε στις 10 Μαΐου κοντά στο τουριστικό σημείο Rancho El Piruli. Περίπου μία εβδομάδα αργότερα, εντοπίστηκε η δεύτερη γυναίκα σε στάση δίπλα σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο, ενώ η τρίτη σορός αποκαλύφθηκε σε χωμάτινη διαδρομή στην περιοχή Parque Las Palmas.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η ταυτότητά τους, ωστόσο τοπικά Μέσα αναφέρουν ότι η τρίτη σορός ενδέχεται να ανήκει στην 22χρονη Ελίζαμπεθ Μαρτίνεζ από το Μεξικό, η οποία είχε δηλωθεί αγνοούμενη. Στο σώμα της φέρεται να υπήρχαν τατουάζ στον λαιμό, στο χέρι και στον βραχίονα, ενώ έφερε και εμφανή σημάδια κακοποίησης.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο τα θύματα να έχουν δολοφονηθεί σε διαφορετικό σημείο και στη συνέχεια να μεταφέρθηκαν στο Πουέρτο Βαγιάρτα.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης για την περιοχή. Τον Φεβρουάριο σημειώθηκαν βίαια επεισόδια, όταν μέλη καρτέλ προχώρησαν σε αντίποινα για τον θάνατο του αρχηγού του διαβόητου καρτέλ Jalisco Nueva Generación, γνωστού ως El Mencho, με συνέπεια τουρίστες να εγκλωβιστούν στην πόλη.

Ειδικός στον τομέα του τουρισμού, μιλώντας στη New York Post, απηύθυνε έκκληση για αυξημένη προσοχή στους ταξιδιώτες.

