Κυβερνητικές πηγές για νέο κόμμα Τσίπρα: Αμετανόητος και απαράλλαχτος, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω

Την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό «αμετανόητο» και «απαράλλαχτο».

«Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες», σημείωσαν πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου.

«Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις “ακάλυπτες” υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω», πρόσθεσαν.

