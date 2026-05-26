«ΕΛΑΣ»: Πώς ανακοίνωσε το κόμμα του ο Τσίπρας – Το promo video και το κορίτσι στα λευκά

Στην ανακοίνωση του νέου του κόμματος προχώρησε την Τρίτη το βράδυ από το Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Το όνομα του νέου κόμματος, είναι τελικά «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» ή ΕΛ.Α.Σ.

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας και την προβολή του promo βίντεο του κόμματος, υπό τους ήχους της σύνθεσης ειδικά για την εκδήλωση, του Σταμάτη Κραουνάκη, ο Αλέξης Τσίπρας έλαβε ένα χαρτί από ένα κορίτσι που ήταν ντυμένο στα λευκά. Αυτό, έγραφε το όνομα του κόμματος: «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

Οι εικασίες ήταν πολλές, με την «πυξίδα» να κέρδιζε έδαφος, ωστόσο όλες έπεσαν έξω, με τις απορίες να λύνονται στο τέλος της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα.

Μπροστά σε εκατοντάδες πολίτες που έδωσαν το «παρών», ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα του νέου φορέα και των πολιτικών που θα ακολουθήσει τόσο σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, όσο και απέναντι στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Στην ομιλία του, απηύθυνε κάλεσμα συστράτευσης, ενώ η έννοια της «πατριωτικής Αριστεράς» βρίσκεται στο επίκεντρο του αφηγήματος. Συμβολικά αποτυπώνεται και στα χρώματα του νέου κόμματος, με κυρίαρχους τόνους το μπλε και το κόκκινο.

«Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος:

του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης,

της ΕΔΑ, των αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη,

του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της Αλλαγής,

του ΣΥΡΙΖΑ, της Πρώτης Φοράς Αριστερά».

Και ακόμα σημείωσε:

«Εμπνεόμαστε από τις θυσίες και τις νίκες όσων αγωνίστηκαν για Ελευθερία όπως ο Ρήγας Βελεστινλής

Όσων αγωνίστηκαν για Κοινωνική Χειραφέτηση όπως ο Μαρίνος Αντύπας

Όσων αγωνίστηκαν για την Εθνική Ανεξαρτησία όπως η Ηλέκτρα Αποστόλου

Όσων αγωνίστηκαν για Ειρήνη όπως ο Γρηγόρης Λαμπράκης.

Όσων αγωνίστηκαν για Δημοκρατία όπως ο Νικηφόρος Μανδηλαράς.

Χρέος μας είναι να είμαστε κοινωνικά και εθνικά χρήσιμοι».

