ΠΑΣΟΚ: «Παλιά συνταγή» το νέο κόμμα Τσίπρα – Αιχμές για funds, ΜΜΕ και «μαύρα ταμεία»

Με αιχμηρή ανακοίνωση σχολίασε το ΠΑΣΟΚ τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώθηκε «πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως “νέο”».

Η Χαριλάου Τρικούπη αμφισβητεί την αξιοπιστία του πρώην πρωθυπουργού σε ζητήματα «κόκκινων» δανείων, φορολογίας και πολιτικής αλλαγής, ενώ θέτει ερωτήματα για τη χρηματοδότηση του νέου πολιτικού φορέα.

«Πόσο παλιό είναι αυτό που εμφανίζεται ως νέο»

«Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ, πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως “νέο”», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Η Χαριλάου Τρικούπη θέτει σειρά ερωτημάτων για την αξιοπιστία του Αλέξη Τσίπρα, ξεκινώντας από το ζήτημα των «κόκκινων» δανείων. Συγκεκριμένα, ρωτά με ποια αξιοπιστία θα τα ρυθμίσει ο κ. Τσίπρας, «που έφερε τα funds μολονότι υποσχόταν σεισάχθεια».

Τα ερωτήματα για φορολογία και πολιτική αλλαγή

Στο ίδιο πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει την αναφορά στη δίκαιη φορολογία, σημειώνοντας: «Εκείνος που προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές αλλά να κόψει συντάξεις, όπως είπε ο Ζ.Κ. Γιούνκερ πρόσφατα, και αφαίμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες, με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει ότι αυτή τη φορά εννοεί τη δίκαιη φορολογία;».

Η ανακοίνωση συνεχίζει με αιχμές για την πολιτική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού και τις εκλογικές επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ, διερωτώμενη: «Εκείνος που σφράγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταπολιτευτικά, πώς θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή;».

«Ήρθε με τον λαϊκισμό, σήμερα έρχεται με τα συμφέροντα»

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους, αναφέροντας ότι «ο κ. Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα για τα χρέη των κομμάτων. Η Χαριλάου Τρικούπη απαντά ότι «ας γνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προχωρήσει σε ρύθμιση όλων των χρεών του προς τις τράπεζες επί προεδρίας της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά και του Νίκου Ανδρουλάκη».

Οι αιχμές για ΜΜΕ, «μαύρα ταμεία» και χρηματοδότηση

Στο ίδιο πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ θέτει επιπλέον ερωτήματα προς τον πρώην πρωθυπουργό: «Ο κ. Τσίπρας γιατί δεν λέει μια κουβέντα, για τα χρεοκοπημένα κομματικά ΜΜΕ και τους απολυμένους εργαζόμενους που άφησε πίσω του; Γιατί δεν απαντά στον διάδοχό του στον ΣΥΡΙΖΑ, που καταγγέλλει ότι βρήκε “μαύρα ταμεία”; Γιατί δεν δημοσιοποιεί πώς χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες και πανελλαδικό δίκτυο;».

Η αναφορά στον Γιώργο Σιακαντάρη

Καταληκτικά, το ΠΑΣΟΚ παραθέτει, όπως αναφέρει, «κάτι καίριο»: ένα απόσπασμα από τοποθέτηση του Γιώργου Σιακαντάρη στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», «όχι πολύ παλιά, μόλις το 2024».

Στο απόσπασμα σημειώνεται: «Μπορεί να γίνει επικεφαλής μιας προσπάθειας για την ήττα της Κεντροδεξιάς και της Ακροδεξιάς ο άνθρωπος που το 2015 έβαλε στην κυβέρνηση τη χειρότερη τότε μορφή Ακροδεξιάς; Οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλά η ιστορία τους τούς ακολουθεί. Αυτή δεν αλλάζει».

