search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 00:28
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.05.2026 23:30

Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν – Καλά στην υγεία του το πλήρωμα

26.05.2026 23:30
stena toy hormuz

Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων, υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας, 25/5, ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Οι αρμόδιες Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης.

Σύμφωνα με προειδοποίηση της UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), το δεξαμενόπλοιο, που έπλεε περίπου 60 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουσκάτ, ανέφερε εξωτερική έκρηξη στην αριστερή πλευρά του πλοίου, κοντά στην ίσαλο γραμμή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από το χτύπημα προκλήθηκε διαρροή καυσίμου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί ή κίνδυνος για τα μέλη του πληρώματος, τα οποία είναι όλα καλά στην υγεία τους.

Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από τη Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και συνεχίζει κανονικά τον πλου του με προορισμό την Ινδία.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά συμβάντων ασφαλείας που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Αραβικής Θάλασσας και των Στενών του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.

Διαβάστε επίσης:

WSJ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία που φέρνει οικονομική ανακούφιση χωρίς να χαρίζει τη νίκη στον Τραμπ

Συναγερμός στο Μεξικό: Φόβοι για serial killer μετά τις δολοφονίες τριών γυναικών

Ανησυχώντας για τις συνομιλίες με το Ιράν οι ΗΠΑ επιχειρούν να βάλουν «φρένο» στο Ισραήλ να μην επιτεθεί στη Βηρυτό





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pierrakakis_2403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών

rennes
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Γαλλία: Δύο ανήλικοι ομολόγησαν ότι στραγγάλισαν 11χρονο για δολώματα ψαρέματος αξίας λίγων δεκάδων ευρώ

alafouzos_smart_ring_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αλαφούζος για Βοτανικό: «Από το νέο γήπεδο θα φαίνεται η Ακρόπολη, θα είναι με διαφορά το πιο όμορφο της Αθήνας»

ekrixi usa dexameni
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες από έκρηξη δεξαμενής χημικών στην Ουάσινγκτον

stena toy hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν – Καλά στην υγεία του το πλήρωμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

dimitra-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε πτυχίο στην Αγγλική Φιλολογία!

giannakopoylos panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»  

elas-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» το όνομα του κόμματος Τσίπρα - «Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφυκτιά», 7 δεσμεύσεις, ποιοι πήγαν στο Θησείο

tsipras karamanlis- samaras- stournaras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Πόλωση με κερδισμένους βρίσκουν τα γκάλοπ, η επιστροφή Τσίπρα και η τύχη του ΣΥΡΙΖΑ, η παρέμβαση Καραμανλή, η αναμονή Σαμαρά και το ΠΑΣΟΚ για Στουρνάρα     

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 00:26
pierrakakis_2403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών

rennes
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Γαλλία: Δύο ανήλικοι ομολόγησαν ότι στραγγάλισαν 11χρονο για δολώματα ψαρέματος αξίας λίγων δεκάδων ευρώ

alafouzos_smart_ring_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αλαφούζος για Βοτανικό: «Από το νέο γήπεδο θα φαίνεται η Ακρόπολη, θα είναι με διαφορά το πιο όμορφο της Αθήνας»

1 / 3