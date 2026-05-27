Ο Τραμπ ακυρώνει το ταξίδι στο Camp David λόγω κακοκαιρίας – Στον Λευκό Οίκο η συνεδρίαση του Υπουργικού

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη για την Τετάρτη, 27/5, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν θα πραγματοποιηθεί στο Camp David, εξαιτίας πιθανών δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Όπως ανέφερε σε σύντομη ανάρτησή του στο Truth Social, η συνεδρίαση θα γίνει τελικά στον Λευκό Οίκο, ενώ το ταξίδι στο προεδρικό καταφύγιο αναβάλλεται.

«Λόγω των πιθανών κακών καιρικών συνθηκών αύριο, θα πραγματοποιήσουμε τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο και θα αναβάλουμε το ταξίδι στο Camp David», έγραψε ο Τραμπ.

