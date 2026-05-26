ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 00:27
26.05.2026 23:42

ΗΠΑ: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες από έκρηξη δεξαμενής χημικών στην Ουάσινγκτον

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και οκτώ ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη δεξαμενής χημικών σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, στις ΗΠΑ. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου 2026 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Nippon Dynawave Packaging στο Λόνγκβιου, με τις Αρχές να διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το κοινό.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των τοπικών αρχών και της εταιρείας, δεξαμενή που περιείχε λευκό υγρό «έσκασε» περίπου στις 7:15 το πρωί (17:15 ώρα Ελλάδας).

Οι πρώτες αναφορές χαρακτήριζαν το συμβάν ως χημική ή εσωτερική έκρηξη, ενώ στη συνέχεια διευκρινίστηκε ότι η δεξαμενή «έσκασε».

Τραυματίες με χημικά εγκαύματα

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν αρκετοί εργαζόμενοι, ορισμένοι εκ των οποίων υπέστησαν χημικά εγκαύματα.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ η κατάσταση της υγείας τους παραμένει αδιευκρίνιστη.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και Διάσωσης του Πόρτλαντ, Ρικ Γκρέιβς, δήλωσε στο ABC ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι «διψήφιος». Όπως ανέφερε, ασθενείς με τραυματικές κακώσεις νοσηλεύονται σε τοπικά ιατρικά κέντρα, ενώ εγκαυματίες μεταφέρθηκαν σε εξειδικευμένες μονάδες, μεταξύ αυτών και στο Πόρτλαντ.

Ένας νεκρός στο νοσοκομείο του Λόνγκβιου

Το νοσοκομείο PeaceHealth St. John Medical Center στο Λόνγκβιου ανακοίνωσε ότι παρέλαβε εννέα άτομα από το συμβάν, εκ των οποίων ο ένας ήταν νεκρός.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, έξι ασθενείς νοσηλεύονται σε ικανοποιητική κατάσταση, ενώ δύο ακόμη μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία.

Οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων, έως ότου ενημερωθούν οι συγγενείς τους.

Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το κοινό

Οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το κοινό, ενώ ο χώρος παραμένει σε φάση αποκατάστασης.

«Ο χώρος παραμένει σε φάση αποκατάστασης, ενώ οι ομάδες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Αρχών.

Η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να αποφεύγουν το σημείο όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων.

Οι εγκαταστάσεις της Nippon Dynawave Packaging βρίσκονται κοντά στον ποταμό Κολούμπια, στα σύνορα των πολιτειών Ουάσινγκτον και Όρεγκον.

Περιλαμβάνουν μονάδες παραγωγής χαρτοπολτού, χαρτιού και συσκευασιών υγρών προϊόντων.

