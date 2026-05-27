Πιερρακάκης: Γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών

«Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας, μια δεκαετία παραγωγής. Αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη.

«Αρκεί να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με σοβαρότητα, με αυτοπεποίθηση και με σχέδιο. Δεν γεννηθήκαμε ως χώρα για να παρακολουθήσουμε την ιστορία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που διαμόρφωσε την ιστορία. Και στη νέα ενδιαφέρουσα εποχή που αναδύεται, οφείλουμε να είμαστε και πάλι παρόντες. Η Θεσσαλονίκη μπορεί, η Ελλάδα μπορεί και οι Έλληνες το αξίζουν» είπε ο κ. Πιερρακάκης και πρόσθεσε: «Ανήκω σε μια γενιά που παρέλαβε τον λογαριασμό που καλείται να πληρώσει και θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αξία να μην περνάς τον λογαριασμό στα παιδιά σου».

Ο κ. Πιερρακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης, μια χώρα που, όπως είπε, μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω σε παλαιότερες εποχές και πρόσθεσε: «Και μέσα σε αυτή τη νέα εποχή η Ελλάδα έχει δύο επιλογές. Ή θα κινηθεί με αυτοπεποίθηση, ταχύτητα και στρατηγικό σχέδιο ή θα κοιτάει διαρκώς τον εαυτό της στον καθρέφτη και θα μένει κλεισμένη. Η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού.

Στις εποχές όπου η πολιτική παρουσιαζόταν ως θέαμα, όχι ως ουσία. Δεν έχουμε το δικαίωμα να γυρίσουμε στο παρελθόν. Πρέπει να κλειδώσουμε όσα πετύχαμε, να τα θωρακίσουμε, να τα καταστήσουμε μη αναστρέψιμα…. Σήμερα έχουμε ίσως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια τις προϋποθέσεις για κάτι πολύ μεγαλύτερο από ότι απλά για την ανάκαμψη που διεκδικούσαμε 7, 8, 10 χρόνια πριν. Μπορούμε να πετύχουμε μια πολύ μεγάλη συγκρότηση. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια δεν συζητάμε με όρους επιβίωσης. Συζητάμε με όρους πραγματικής και ρεαλιστικής προοπτικής».

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και στις κρίσεις, τονίζοντας ότι η χώρα «έχει καταφέρει να σταθεί όρθια» και συμπλήρωσε: «Η διαφοροποίηση είναι ότι αυτή τη φορά υπήρχε σχέδιο, πυξίδα, σταθερότητα, και υπήρχε και ηγεσία. Υπήρχε πολιτική βούληση να αλλάξουν πράγματα, που για δεκαετίες τα θεωρούσαμε, έως και αδύνατο να αλλάξουν».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι και στην Ευρώπη, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον σκληρού ανταγωνισμού, χρειάζονται σημαντικές αλλαγές «σε πολύ πυκνό χρόνο», είτε αυτές αφορούν την άμυνα, είτε τη διαχείριση των αποταμιεύσεων για την αύξηση των επενδύσεων, είτε την ανταγωνιστικότητα. Πρόσθεσε, ότι σήμερα «η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτή της συζήτησης» και «δεν είναι απλά στο δωμάτιο», επειδή «για πρώτη φορά μετά από χρόνια αντιμετωπίζεται διεθνώς ως χώρα με αξιοπιστία» και πρόσθεσε: «Και αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί η αξιοπιστία είναι εθνικό κεφάλαιο. Χτίζεται δύσκολα, χάνεται εύκολα… Μια οικονομία αδύναμη, δύσκολα μπορεί να στηρίξει ισχυρή εξωτερική πολιτική, αξιόπιστη άμυνα… Η θέση της Ελλάδας σήμερα είναι ισχυρότερη. Είναι ισχυρότερη ακριβώς επειδή η οικονομία της είναι ισχυρότερη. Ακριβώς επειδή έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία της. Και επειδή πλέον μπορεί να συνδυάζει τη δημοσιονομική σταθερότητα, την ανάπτυξη, την ενεργειακή της σημασία και τη στρατηγική της θέση σε μία συνολική και συνεκτική εθνική στρατηγική».

«Το δημόσιο χρέος μειώνεται με τον πιο ταχύ ρυθμό στον πλανήτη εδώ και λίγα χρόνια»

Ο υπουργός απάντησε ταυτόχρονα σε αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για τις πρόωρες αποπληρωμές δημοσίου χρέους και στη στρατηγική απομείωσής του.

«Το δημόσιο χρέος μειώνεται με τον πιο ταχύ ρυθμό στον πλανήτη εδώ και λίγα χρόνια» είπε ο κ. Πιερρακάκης, τονίζοντας ότι έχουν ήδη αποπληρωθεί 26,5 δισ. ευρώ, ενώ προγραμματίζονται επιπλέον πρόωρες αποπληρωμές ύψους 19,5 δισ. ευρώ. Κάθε ένα δισ. που πληρώνουμε δημιουργεί εξοικονόμηση 30 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε αποπληρώσει 26,5 δισ. ευρώ».

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα του 2032 και στις προβλέψεις για επιπλέον κόστος εξυπηρέτησης χρέους περίπου 30 δισ. ευρώ. «Με τις πρόωρες αποπληρωμές έχουμε γλιτώσει ήδη πάνω από 800 εκατομμύρια σε τόκους και θα κάνουμε άλλα 19,5 δισ. πρόωρες αποπληρωμές. Πρακτικά δηλαδή θα έχουμε θωρακίσει το 2032».

«Επίσης, να πω, ότι έχοντας απασφαλίσει έτσι τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαν να σκάσει στα χέρια της χώρας και στα δικά μας, γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών. Και επιτρέψτε μου να πω αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Η χώρα αλλάζει».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης περιέγραψε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αλλαγής το τραπεζικό σύστημα. Όπως σημείωσε, το 2019 η πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 0,4%. Αντίθετα, σήμερα, όπως ανέφερε, η Ελλάδα καταγράφει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης στην Ευρωζώνη.

«Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από το 2022 μέχρι το 2025, η Ελλάδα είχε μέσο ετήσιο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις 10,9%».

Ο υπουργός συνέδεσε το στοιχείο αυτό με τη δυνατότητα της οικονομίας να αναπτυχθεί και σημείωσε: «Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε μία οικονομία που παλεύει απλώς να επιβιώσει και σε μία οικονομία που έχει ξαναβρεί τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί την ανάπτυξή της».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε λόγο για «τη μεγάλη μετάβαση που πραγματοποιεί η χώρα και που πρέπει να ολοκληρώσει», συγκρίνοντας τα βασικά μεγέθη της οικονομίας με εκείνα του 2019.

«Το 2019 η Ελλάδα ήταν μια χώρα η οποία ακόμη προσπαθούσε να κλείσει πληγές. Οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν έναν μέσο όρο 21% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα ήταν στο 11%», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης και πρόσθεσε: «Αν δούμε τις επενδύσεις, είμαστε στο 17% του ΑΕΠ. Δεν έχουμε ακόμα καλύψει τον δρόμο, αλλά τον καλύπτουμε… Η ανεργία ήταν το 2019 στο 17%. Σήμερα η ανεργία είναι στο 8% και πηγαίνει προς το ιστορικό χαμηλό».

«Το μοντέλο αλλάζει»

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα μετακινείται σταδιακά από ένα μοντέλο κατανάλωσης σε ένα μοντέλο παραγωγής και εξωστρέφειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, οι εξαγωγές αντιστοιχούν πλέον στο 42% του ΑΕΠ, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 51%.

«Έχουμε καλύψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της διαδρομής. Δεν βρισκόμαστε ακόμα εκεί. Το μοντέλο αλλάζει. Δεν άλλαξε πλήρως ακόμα… Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητά για το πώς θα καταναλώσει ακόμα περισσότερο. Συζητά για το πώς θα παράγει περισσότερο. Πώς θα δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία και πώς θα μετατρέψει τη γνώση σε παραγωγική δυναμική».

Ο υπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή περίοδο ως τη μεγαλύτερη τεχνολογική μετάβαση μετά τη βιομηχανική επανάσταση και με κυρίαρχο το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης, που «θα αλλάξει οικονομίες, κοινωνίες, ισορροπίες ισχύος, τον τρόπο που παράγουμε, τον τρόπο που εργαζόμαστε και τον τρόπο που τα κράτη λειτουργούν» και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα πρέπει να είναι στο τραπέζι και να συμμετέχει και να επηρεάζει. Να γίνει κόμβος ψηφιακών υπηρεσιών και καινοτομίας στην περιοχή μας».

Ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε ιδιαίτερα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, με το gov.gr και με περισσότερες από 2.200 υπηρεσίες να παρέχονται ψηφιακά και σύμφωνα με τον ίδιο, η επόμενη φάση αφορά τη διάχυση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρο το κράτος «παντού, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στη δικαιοσύνη, στη δημόσια διοίκηση και στις επιχειρήσεις».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο υπουργός στα έργα στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η πόλη μπορεί να αποτελέσει κέντρο της νέας οικονομικής γεωγραφίας της περιοχής.

Παρέθεσε σειρά έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, μεταξύ των οποίων το μετρό, το Flyover, η αναβάθμιση του λιμανιού, το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλυρο και το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ και πρόσθεσε: «Στην Κεντρική Μακεδονία σήμερα υλοποιούνται έργα ύψους 103,4 δισ. ευρώ με 856 διαφορετικά έργα».

