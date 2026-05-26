Τσίπρας: Αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη ανακοίνωση του νέου κόμματος – Μυστήριο με το όνομα, τι θα πει στη διακήρυξη – Ποιοι δίνουν το «παρών»

Την επίσημη έναρξη ενός εγχειρήματος που φιλοδοξεί να αναδιαμορφώσει τον χώρο της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει η παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, απόψε στο Θησείο.

Στις 20:00 στο Θησείο η παρουσίαση του κόμματος, παραολουθήστε ζωντανά:

Με φόντο την Ακρόπολη, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει το πολιτικό στίγμα, τις βασικές προτεραιότητες και τη στρατηγική του νέου κόμματος, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το όνομα του φορέα, το οποίο μέχρι την τελευταία στιγμή παραμένει επτασφράγιστο μυστικό. Η αποκάλυψή του θα γίνει μέσω ειδικά σχεδιασμένου βίντεο, συνοδευόμενου από πρωτότυπη μουσική που συνέθεσε για την περίσταση ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα συστράτευσης απέναντι, όπως θα υποστηρίξει, στις παθογένειες που υπονομεύουν τη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Θα θέσει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία μιας «δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής και σύγχρονης Ελλάδας», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αποκατάστασης της θεσμικής λειτουργίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιδρυτική διακήρυξη θα αναδεικνύει ως βασικό ιδεολογικό πυλώνα τον «νέο πατριωτισμό», συνδέοντάς τον με την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατική ανανέωση και την αντιμετώπιση της ισχύος των οικονομικών ελίτ. Η έννοια της «πατριωτικής Αριστεράς» θα βρίσκεται στο επίκεντρο του αφηγήματος, ενώ συμβολικά θα αποτυπώνεται και στα χρώματα του νέου κόμματος, με κυρίαρχους τόνους το μπλε και το κόκκινο.

Παράλληλα, το κείμενο της διακήρυξης θα ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με αναφορές σε ζητήματα όπως οι υποκλοπές, η υπόθεση των Τεμπών, οι καταγγελίες περί συγκάλυψης, η λειτουργία των θεσμών και οι υποθέσεις διαφθοράς. Ιδιαίτερη μνεία αναμένεται να γίνεται και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στην κρίση εμπιστοσύνης που, κατά την ανάλυση του νέου φορέα, διαπερνά το πολιτικό σύστημα.

Ταυτόχρονα, αιχμές θα διατυπώνονται και προς το ΠΑΣΟΚ, καθώς στη διακήρυξη αποδίδεται στα δύο παραδοσιακά κόμματα της μεταπολίτευσης ευθύνη για τη διαιώνιση ενός πολιτικού μοντέλου που, σύμφωνα με τους συντάκτες της, έχει απομακρύνει τους πολίτες από την πολιτική. Με αυτόν τον τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να σηματοδοτήσει από την πρώτη ημέρα ότι διεκδικεί ευθέως την ηγεμονία στον χώρο της αντιπολίτευσης, προαναγγέλλοντας μια σκληρή πολιτική αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση και τον ρόλο του βασικού εκφραστή της προοδευτικής παράταξης.

Σημειώνεται ότι έχει ξεκινήσει η προσέλευση στον χώρο.

Στον χώρο της εκδήλωσης βρίσκεται και ο Αντώνης Σαουλίδης, πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Βασιλειάδης, που διετέλεσε υφυπουργός Αθλητισμού στην κυβέρνηση Τσίπρα, η Ελένη Αυλωνίτου και ο Μενέλαος Μαλτέζος, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Το «παρών» δίνει και ο συντάκτης του μανιφέστου Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης, αλλά και η Ζανέτ Τσίπρα.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Παράταση της επιδότησης στο diesel και τον Ιούνιο – Πυρά κατά Τσίπρα, Καρυστιανού και ΠΑΣΟΚ

Κόντρα δίχως τέλος της κυβέρνησης με την Κοβέσι

Μαρία Καρυστιανού: Κατέθεσε στον Άρειο Πάγο τα έγγραφα για την ίδρυση της «Ελπίδας για Δημοκρατία» με 649 υπογραφές – «Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας»