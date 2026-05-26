Μόνικα Μπελούτσι για την ηλικία της: Ή γερνάς ή πεθαίνεις, το καλό είναι ότι στα 61 δεν είμαι πλέον στο επίκεντρο της προσοχής

Τη σχέση της με τον χρόνο ξεκαθάρισε η Μόνικα Μπελούτσι, δηλώνοντας ότι δεν φοβάται να μεγαλώσει και ότι στα 61 της χρόνια το καλό με την ηλικία της είναι πως δεν αποτελεί πλέον το κέντρο της προσοχής, αλλά παραμένει θεατπής.



Η Μόνικα Μπελούτσι μίλησε στην εφημερίδα «Il Messaggero» κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Καννών με αφορμή την ταινία «Histoires de la nuit» που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση, όπου υποδύεται την Κριστίνα, μια κομψή και μοναχική ζωγράφο, την οποία απασχολεί το πέρασμα του χρόνου.

Monica Bellucci, le temps qui passe assumé 🌟🎬 👉 L’actrice dit trouver « intéressant » de vieillir dans son métier. Invitée de C à vous le 21 mai pour présenter le film Histoire de la nuit, Monica Bellucci a parlé sans détour de son rapport à l’âge. À 61 ans, elle explique… pic.twitter.com/r9PGQoEzdl May 25, 2026

Όταν η ηθοποιός ρωτήθηκε συγκεκριμένα αν την τρομάζει, απάντησε χαρακτηριστικά: «Ή γερνάς ή πεθαίνεις, δεν υπάρχουν άλλες επιλογές», για να συμπληρώσει: «Το ωραίο με την ηλικία μου είναι ότι σταματάς να είσαι στο επίκεντρο της προσοχής και γίνεσαι θεατής».

Η Μόνικα Μπελούτσι ανέφερε επίσης μια ατάκα του χαρακτήρα της στην ταινία: «Εμείς οι γυναίκες, σε μια ορισμένη ηλικία, γινόμαστε αόρατες», είπε και έπειτα εξήγησε ότι η ατάκα αυτή την έκανε να σκεφτεί πώς είναι να μεγαλώνει μία ηθοποιός: «Αμέσως ένιωσα μια έλξη προς εκείνη και σκέφτηκα ότι το να μεγαλώνει μια ηθοποιός μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον», σημείωσε και πρόσθεσε: «Στην ηλικία μου μπορώ να υποδυθώ χαρακτήρες, όπως η Κριστίνα, που δεν θα μπορούσα να ενσαρκώσω πριν από είκοσι ή τριάντα χρόνια ούτε με το μακιγιάζ. Σήμερα, αντίθετα, της χάρισα τα βιώματά μου, την εμπειρία μου».

Πάντως η Μόνικα Μπελούτσι και στα 61 της συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα…

Διαβάστε επίσης:

Πενέλοπε Κρουζ: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω» – Γιατρός της είπε ότι πιθανώς έχει ανεύρισμα στον εγκέφαλο, αλλά ήταν false alarm

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε πτυχίο στην Αγγλική Φιλολογία!

Σταύρος Φλώρος: Αισιοδοξία μετά το πολύωρο χειρουργείο – Το μήνυμα του 22χρονου μέσα από το νοσοκομείο (Video)



























