Γαλλία: Έως 39 βαθμούς τις επόμενες ημέρες, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι- «Σπάνιος πρώιμος καύσωνας, πρωτόγνωρο φαινόμενο»

«Ψήνεται» η Γαλλία κι ακόμη δεν έχει μπει ο Ιούνιος.
Η ζέστη θα μπορούσε να φθάσει κατά τόπους σε ασυνήθιστες θερμοκρασίες «38 βαθμών ή και 39 βαθμών Κελσίου» στη Γαλλία τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια αυτού του «σπάνιου, ιστορικού και πρωτόγνωρου» επεισοδίου πρώιμου καύσωνα, που πλήττει τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.
«Την Πέμπτη, θα δούμε μια μικρή μετατόπιση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών προς το νότιο και το ανατολικό τμήμα. Θα μπορούσαμε να δούμε κατά τόπους 38 βαθμούς Κελσίου, ή και 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές» (…), κάτι που θα ήταν «εντελώς πρωτόγνωρο», δήλωσε ο Αντριάν Βαρνάν, μετεωρολόγος της Météo-France.
Ο υδράργυρος εκτοξεύτηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο λόγω της παρουσίας στη Γαλλία και σε ολόκληρη τη δυτική Ευρώπη ενός «θερμικού θόλου», μιας ζώνης υψηλής πίεσης που παγιδεύει τον ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική.
Eν τω μεταξύ, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία, άμεσα ή έμμεσα λόγω του καύσωνα, δήλωσε την Τρίτη η υφυπουργός Ενέργειας της Γαλλίας, Μοντ Μπρεζόν, μία ημέρα αφότου η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα του Μαΐου στην ιστορία της Γαλλίας.
Πέντε από τους επτά θανάτους ήταν άνθρωποι που πνίγηκαν σε λίμνες, ποτάμια ή παραλίες, δήλωσε η Bregeon.
Η κυβέρνηση διέταξε τις τοπικές αρχές να λάβουν μέτρα για την προστασία των ανθρώπων κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων, είπε.
Το μεγαλύτερο μέρος της Βρετάνης έχει τεθεί σε πορτοκαλί προειδοποίηση από την μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France, ενώ το κύμα καύσωνα αναμένεται να συνεχιστεί την Τετάρτη και την Πέμπτη.
