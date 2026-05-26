Ανάρτηση Μπαγκάι με νόημα για τις ΗΠΑ: «Εκατό χιλιάδες ποντίκια δεν μπορούν να κοιτάξουν μια γάτα στα μάτια»

Με μια ανάρτηση, που περιλαμβάνει απόσπασμα από το μυστικιστικό ποίημα του Τζαλαλεντίν Μωλάνα Ρουμί, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τεχεράνης Εσμαΐλ Μπαγκάι, παραλληλίζει το Ιράν με γάτα και τους εχθρούς του με ποντίκια, θέλοντας να δώσει το μήνυμα ότι η χώρα του δεν πτοείται από τις απειλές, παραμένει ενωμένη, μέσα στην αρχαία της σοφία.

«Ακόμα κι αν μαζευτούν εκατό χιλιάδες ποντίκια, δεν έχουν το κουράγιο (το θράσος) να κοιτάξουν τη γάτα στα μάτια. Επειδή το δέος και η επιβλητικότητα της γάτας δεν τους επιτρέπει να μείνουν ενωμένα [και σκορπίζουν]. Και η γάτα είναι “συγκεντρωμένη” (συμπαγής) μέσα στην ίδια της την ψυχή (τον εαυτό της)», αναφέρει.

«صدهزار موش گِرد آیند، زَهره ندارند در گربه بنگرند. زیرا که هیبت گربه نگذارد که ایشان جمع باشند. و گربه جمع است در نَفْس خويش».



— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 25, 2026

Το Μασναβί-ι Μαναβί είναι το σημαντικότερο έργο του Τζαλαλεντίν Μωλάνα Ρουμί (Jalal al-Din Muhammad Rumi). Πρόκειται για ένα εκτενές μυστικιστικό και διδακτικό ποίημα που αποτελείται από περίπου 25.000 δίστιχα σε 6 τόμους, και συχνά αποκαλείται από τους Σούφι ως το «Κοράνι στην περσική γλώσσα»

Συνδυάζει αφηγήσεις, παραβολές και στίχους για να διδάξει τις βασικές αρχές του Σουφισμού, την αναζήτηση της θεϊκής αγάπης και την εσωτερική αφύπνιση.

Ο Ρουμί ξεκίνησε να υπαγορεύει αυτό το έργο στον μαθητή του Χουσάμ αλ-Ντιν Τσαλαμπί τα τελευταία χρόνια της ζωής του (γύρω στο 1258 έως τον θάνατό του το 1273), με τον έκτο τόμο να παραμένει ημιτελής.

