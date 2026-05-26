«Συντρίψτε την πατριαρχία»: Γυναικεία skate crews αντεπιτίθενται από Αιθιοπία μέχρι Ινδία (Photos)

Τα τελευταία χρόνια, η Ιταλίδα φωτογράφος Chantal Pinzi επιχειρεί να αποτυπώσει το επαναστατικό πνεύμα γυναικών skateboarders, στο πλαίσιο ενός έργου που ονομάζει «Συντρίψτε την πατριαρχία».

Αρχικά, το ενδιαφέρον της εστιάστηκε σε κορίτσια που έκαναν σκέιτ στο Μαρόκο, που αψηφούσαν τις πολιτιστικές νόρμες. Συνέχισε το έργο της στην Ινδία, όπου μια χούφτα γυναικών χρησιμοποιεί το σκεϊτμπορντ για να διεκδικήσει δημόσιους χώρους για τις ίδιες. Τελευταία στάση η Αιθιοπία, όπου την ώρα που οι ανισότητες μεταξύ των φύλων έχουν επιδεινωθεί από τον εμφύλιο πόλεμο, το σκέιτμπορντ γίνεται ένα εργαλείο αυτοδιάθεσης.

Αιθιοπία

Ινδία

Μαρόκο

Photos: Chantal Pinzi / Panos Pictures

