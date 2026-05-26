Υπερταμείο: Εκκίνηση διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ιαματική Πηγή Λουτρών Θερμοπυλών»

Το Υπερταμείο ανακοινώνει την προκήρυξη διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ιαματική Πηγή Λουτρών Θερμοπυλών». Το ακίνητο, συνολικής έκτασης 128.483,65 τ.μ., βρίσκεται κοντά στον οικισμό των Θερμοπυλών, στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
Οι προοπτικές αξιοποίησης του ακινήτου ενισχύονται από τη γεωγραφική του θέση – σε μια περιοχή με ισχυρό ιστορικό και αρχαιολογικό αποτύπωμα και παγκόσμιο συμβολισμό – και από την ύπαρξη αναγνωρισμένης ιαματικής πηγής.
Σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, η αξιοποίηση του ακινήτου θα πραγματοποιηθεί με την ταυτόχρονη σύναψη δύο συμβάσεων:
Για την περιοχή Α του Ακινήτου έχει εκπονηθεί και εγκριθεί Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ), που προβλέπει χρήσεις Τουρισμού και Αναψυχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3986/2011, ενώ έχουν καθοριστεί ζώνες προστασίας της Ιαματικής Πηγής.
Στον Πλειοδότη θα παραχωρηθεί επίσης το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του ιαματικού πόρου, μέσω Σύμβασης Μακροχρόνιας Παραχώρησης Χρήσης Ιαματικής Πηγής που θα συνάψει με την ΕΤΑΔ.
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε μία φάση, με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών την 30η Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 16:00 μμ.
