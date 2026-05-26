Ανδρουλάκης: Η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό κατήφορο του Μητσοτάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο και σε όσα είπε περί θεσμικότητας του ΠΑΣΟΚ, για τη θέση που πήρε σχετικά με την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη Τράπεζα της Ελλάδος.

« Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, που από τη μια στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του Κεντρικού Τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μιλάει γενικά και αόριστα για θητείες, αλλά τις καθιέρωσε μέσα στο ίδιο το κόμμα. «Αφήστε, λοιπόν κ. Μητσοτάκη, τους φθηνούς συνδικαλισμούς και απαντήστε για αυτά που αφορούν στην ελληνική κοινωνία:

-γιατί ακόμη και σήμερα, με εσάς Πρωθυπουργό, χιλιάδες δανειολήπτες παραμένουν όμηροι των funds και των servicers, λόγω των «κόκκινων» δανείων;

-γιατί έχουμε χρεώσεις και προμήθειες που επιβαρύνουν δυσανάλογα το κόστος ζωής;

-γιατί η διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων-καταθέσεων παραμένει μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη;», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Για τη διακυβέρνηση της ΝΔ είπε πώς είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες. «Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο», τόνισε.

