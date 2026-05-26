ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 12:34
26.05.2026 11:04

Μαρία Καρυστιανού: Κατέθεσε στον Άρειο Πάγο τα έγγραφα για την ίδρυση της «Ελπίδας για Δημοκρατία» με 649 υπογραφές – «Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας»

Η Μαρία Καρυστιανού μετέβη στον Άρειο Πάγο, έχοντας στα χέρια της τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για Δημοκρατία», ενώ εντύπωση προκαλεί η απόφαση να μεταβεί στον Άρειο Πάγο την ίδια μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το δικό του κόμμα.

Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη στην Εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου μαζί με 649 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το πολιτικό της εγχείρημα, ώστε και επισήμως η «Ελπίδα για Δημοκρατία« να λάβει έγκριση και κομματική υπόσταση.

Μαζί με το καταστατικό του κόμματος η κα Καρυστιανού, όπως προβλέπει η νομοθεσία, κατέθεσε και το έμβλημα του κόμματος της, το πλήρες όνομα του οποίου είναι «Ελπίδα για Δημοκρατία – Μαρία Κρυστιανού»

Την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από την ανακοίνωση του κόμματος, είχε ανακοινώσει ότι θα προέβαινε σε αυτή την κίνηση στον Άρειο Πάγο, ωστόσο τελικά μετέθεσε την κατάθεση του καταστατικού στο Ανώτατο Δικαστήριο για μετά την επίσημη ανακοίνωση της πολιτικής κίνησης την περασμένη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.

Για την ίδρυση κόμματος απαιτούνται τουλάχιστον 200 υπογραφές από πολίτες με δικαίωμα ψήφου, η κατάθεση της ιδρυτικής δήλωσης είτε από τον Πρόεδρο, είτε από τη Διοικούσα Επιτροπή της πολιτικής κίνησης στο καταστατικό, η γνωστοποίηση της έδρας, του ονόματος καθώς και του εμβλήματος του υπό ίδρυση κόμματος.

Οι δηλώσεις Καρυστιανού

Aμέσως μετά την καταθεση της ιδρυτικής διακήρυξης η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε τα εξής:

«Το κόμμα δημιουργήθηκε από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική πολιτική αλλαγή. Για χρόνια, παρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από ένα σύστημα αδιαφάνειας, διαπλοκής και ατιμωρησίας. Βλέπουμε τη δικαιοσύνη να σιωπά, τους θεσμούς να χάνουν την αξιοπιστία τους, τη νέα γενιά να εγκαταλείπει τη χώρα, αναζητώντας προοπτική και ελπίδα αλλού.

Όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές στη ζοφερή πραγματικότητα. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση. Θέλουμε να αποβάλλουμε την παλαιοκομματική νοοτροπία η οποία μετατράπηκε σε βαρίδι που μας κρατά στάσιμους και φθείρει την πατρίδα μας. Η πολιτική δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τους πολίτες σε πλαίσιο σεβασμού και αξιοπρέπειας. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν νέο δρόμο ελπίδας και προοπτικής.

Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου.

Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξεις και έτσι λέξεις όπως «Δημοκρατία», «Δικαιοσύνη», «Κοινωνική Συνοχή» να μην είναι κενές περιεχομένου, αλλά να γίνουν πυλώνας της καθημερινότητάς μας. Η κοινωνία φαίνεται έτοιμη για μία νέα αρχή.

Καλούμε όλους όσοι έχουν αισθανθεί ανάγκη αλλαγής και αύρα ελπίδας να έρθουν δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Η ιστορία ξαναγράφεται, αλλά αυτή τη φορά από την ίδια την κοινωνία» κατέληξε η πρόεδρος της Ελπίδας για Δημοκρατία

