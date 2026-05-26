ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 12:35
26.05.2026 12:01

Βολές εκ των έσω στο ΠΑΣΟΚ για το «ΠΑΡΩΝ» στον Γιάννη Στουρνάρα

Αντιδράσεις εντός του ΠΑΣΟΚ προκαλεί η απόφαση της ηγεσίας να μην υπερψηφίσει την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας.

Πολλοί δεν κατάλαβαν γιατί το κόμμα πήγε στο «ΠΑΡΩΝ». Δηλώνουν, με νόημα, ότι έχουν άγνοια για το πώς λήφθηκε η απόφαση.

Μάλιστα το γεγονός ότι αρχικά ο Πάρις Κουκουλόπουλος, που ήταν στην επιτροπή, είπε τα καλύτερα για τον Στουρνάρα και στη συνέχεια, αφού ενημερώθηκε για τη «γραμμή», πήγε στο «ΠΑΡΩΝ», ξενίζει ακόμα περισσότερο. Το ενδιαφέρον είναι ότι η πλευρά της Άννας Διαμαντοπούλου – όχι η ίδια πάντως μέχρι τώρα – εκφράζει ανοιχτά τις ενστάσεις της.

Ο κομματάρχης της Άννας στα νότια προάστια, όπου θα είναι υποψήφια βουλευτής, Πάνος Λούσκος, έκανε μία υπαινικτικά δηλητηριώδη ανάρτηση για το θέμα.

Έρχονται πανηγύρια βλέπω…

