Αλλαγή σκυτάλης στη Novo Nordisk Ελλάδος: Ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου ανακοίνωσε την αποχώρησή του

Έπειτα από μια εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία 32 ετών στη Novo Nordisk Ελλάδος, ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου, γενικός διευθυντής Ελλάδος και Κύπρου, ολοκληρώνει την επαγγελματική του διαδρομή στην εταιρεία και ξεκινά ένα νέο προσωπικό κεφάλαιο.

Ο κ. Παπαδημητρίου θα παραμείνει στην εταιρεία μέχρι να οριστεί ο διάδοχός του, το αργότερο μέχρι το τέλος του 2026, διασφαλίζοντας, μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου, την ομαλή μετάβαση κατά την παράδοση της σκυτάλης της Γενικής Διεύθυνσης.

Ξεκινώντας την επαγγελματική του σταδιοδρομία στη Novo Nordisk Ελλάδος το 1994, ο κ. Παπαδημητρίου κατείχε, αρχικά, καίριες θέσεις στα εμπορικά τμήματα και το 2005 ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας με χώρες ευθύνης τις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου. Η ηγετική του προσωπικότητα, η ανθρώπινη προσέγγιση, η επιχειρηματική διορατικότητα και το ομαδικό του πνεύμα συνέβαλαν καθοριστικά ώστε η εταιρεία υπό την ηγεσία του να κατακτήσει σπουδαία ορόσημα και να σημειώσει σταθερή ανάπτυξη, εδραιώνοντας τη θέση της στην ελληνική και κυπριακή αγορά.

Ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου βρίσκεται στο τιμόνι του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), τα τελευταία 9 χρόνια ως πρόεδρος, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του κλάδου. Με ισχυρή και διαχρονική παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΦΕΕ για περισσότερα από 13 χρόνια, αναγνωρίζεται ως μία από τις πλέον επιδραστικές και σεβαστές φωνές στον φαρμακευτικό χώρο στην Ελλάδα.

Ο ίδιος δηλώνει υπερήφανος για την πορεία του στη Novo Nordisk λέγοντας ότι επί 32 χρόνια συνέβαλε στη βελτίωση της ζωής των συνανθρώπων μας που ζουν με σοβαρά χρόνια νοσήματα. «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η εμπιστοσύνη και υποστήριξη που έλαβα όλα αυτά τα χρόνια από έναν οργανισμό με ισχυρές αξίες, αφοσίωση στη φαρμακευτική καινοτομία και σταθερή προσήλωση στη διαφάνεια και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Ευχαριστώ, επίσης, θερμά τους συναδέλφους μου στον φαρμακευτικό κλάδο για την τιμή και την εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλαν διαχρονικά, δίνοντάς μου τη δυνατότητα να τους εκπροσωπώ σε θεσμικό επίπεδο» επισημαίνει ο κ. Παπαδημητρίου.

Με αφορμή της ανακοίνωσης αποχώρησης η αντιπρόεδρος, Business Area East της Novo Nordisk, Kasia Kacperska, ανέφερε: «Ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου είναι ένας από τους μακροβιότερους και πιο σεβαστούς γενικούς διευθυντές της Novo Nordisk. Υπήρξε ακούραστος στην προώθηση της αλλαγής για τα άτομα που ζουν με χρόνιες παθήσεις – κάνοντας πράξη τις φιλοδοξίες της Novo Nordisk και ενεργώντας πάντα σύμφωνα με τις αξίες μας.».

