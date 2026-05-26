«Κορυφή του παγόβουνου» οι 800 έως 1000 ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής που νοσηλεύονται κάθε χρόνο

Πριν από τρία χρόνια περίπου μια γυναίκα μετέφερε την κόρη της στα επείγοντα του Νοσοκομείου Γ. Γεννηματά.

Η νεαρή γυναίκα έπασχε από νευρική ανορεξία. Αμέσως έγινε εισαγωγή για νοσηλεία και με εντολή γιατρών ξεκίνησε η χορήγησή τροφής.

Η κοπέλα στη συνέχεια έπαθε επισιτιστικό σύνδρομο και έπεσε σε κώμα. Και αυτό συνέβη επειδή η διατροφή στα άτομα με νευρική ανορεξία, χρειάζεται να γίνεται βάση ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, που όπως φαίνεται δεν τηρήθηκε.

Το κορίτσι συνήλθε από το κώμα και μετά από αρκετό καιρό πήρε εξιτήριο. Πριν από λίγο διάστημα, η νεαρή γυναίκα νοσηλεύτηκε σε άλλο νοσοκομείο.

Η μητέρα της με εισαγγελική εντολή, θα μπορούσε να ζητήσει να τηρηθεί το πρωτόκολλο σίτισης με τις συγκεκριμένες οδηγίες για τη διατροφή αυτών των πασχόντων.

Ωστόσο δεν το έκανε και η κοπέλα πέθανε στα χέρια της μητέρα της, η οποία της ψιθύριζε: «Φύγε ψύχη μου πέτα ψηλά», καθώς δεν άντεχε άλλο να βλέπει το παιδί της να λιώνει κάθε μέρα.

Η παραπάνω δραματική ιστορία είναι μια από τις χιλιάδες τραγωδίες που βιώνουν οι γονείς άλλα και οι νέοι άνθρωποι με νευρική ανορεξία και άλλες διατροφικές διαταραχές.

Ιστορίες που δεν απασχολούν την επικαιρότητα εκτός εάν πεθάνει κάποιο μοντέλο, ηθοποιός ή άλλο επώνυμό άτομο.

Υπάρχει μητέρα που έχει κάνει 13 εισαγγελικές παραγγελίες για να τηρηθεί το πρωτόκολλο σίτισης στα νοσοκομεία που μπαινοβγαίνει το παιδί της.

Υπάρχουν περίπου 800-1000 παιδιά ηλικίας από 8 έως 9 ετών, έφηβοι και νέοι άνθρωποι που νοσηλεύεται σε μόνο 18 κλίνες στα μόλις πέντε νοσοκομεία της Αττικής, που διαθέτουν εκπαιδευόμενο προσωπικό για αυτούς τους ασθενείς.

Όμως η λίστα αναμονής είναι σχεδόν τρεις μήνες και τα οξεία περιστατικά κατευθύνονται στα επείγοντα των νοσοκομείων που εφημερεύουν, όπου οι ασθενείς αυτοί πολλές φορές δεν έχουν την κατάλληλη αντιμετώπιση.

Τα παραπάνω είπε στο topontiki.gr o Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Πασχόντων από Διαταραχή Πρόσληψης Τροφής «Επιστρέφω» Χαράλαμπος Σμυρνιώτης με αφορμή την 3η Πανελλαδική Ημερίδα του Συλλόγου που συμπληρώνει δέκα χρόνια λειτουργίας, έγινε την περασμένη Πέμπτη 21 Μάϊου στην Αθήνα.

«Τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες που υποφέρουν από νευρική ανορεξία, βουλιμία ή υπερφαγία είναι αόρατα για την Πολιτεία.

Υπάρχουν μόνο 18 κλίνες με εξειδικευμένο προσωπικό, στο Αττικό, Αιγινήτειο, Σισμανόγλειο και στα δυο Παίδων.

Όσες φορές και εάν ζητήσαμε από το υπουργείο Υγείας και Παιδείας να κάνουμε μια συνάντηση βγήκαμε πόρτες κλειστές» είπε στο topontiki.gr ο κ. Σμυρνιώτης.

Η επιδημιολογική μελέτη που μένει στα συρτάρια

Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι εν έτη 2026 ενώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την παχυσαρκία (και καλώς γίνεται), υπάρχει παντελής αδιαφορία για μια κατηγορία ασθενών που χρειάζονται μια ολοκληρωμένη ιατρική και ψυχιατρική υποστήριξη.

Απόδειξη το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία επιδημιολογική μελέτη ώστε να γνωρίζουμε πόσα άτομα είναι σε αυτόν τον φαύλο κύκλο της διαταραχής.

Το υπουργείο Υγείας δεν έχει καμία εικόνα για το μέγεθος του προβλήματος που αφορά τα παιδιά μας και όπως φαίνεται δεν ασχολείται.

« Είχαμε προσπαθήσει να προωθήσουμε την πρόταση ενός καθηγητή Ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ για επιδημιολογική μελέτη χωρίς καμία ανταπόκριση από το υπουργείο Υγείας» είπε στο topontiki.gr ο κ. Σμυρνιώτης:

«Τα 800 με 1000 παιδιά που νοσηλεύονται κάθε χρόνο στις πέντε δομές είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνο.

Υπάρχουν πολλοί περισσότεροι ασθενείς με διατροφικές διαταραχές που μπαινοβγαίνουν στα νοσοκομεία και δεν είναι καταγεγραμμένοι.».

Η ημερίδα

Η ημερίδα, του Συλλόγου επιστρέφω με τίτλο «Επιστροφή στη Ζωή νικώντας την Ανορεξία, Βουλιμία, Υπερφαγία», η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, αποκάλυψε μια σειρά από δομικά προβλήματα που υπάρχουν σε αυτό το ευαίσθητο ιατρικό άλλα και κοινωνικό θέμα.

Η εκδήλωση, συγκέντρωσε περισσότερους από 120 συνέδρους, και έγιναν εισηγήσεις κορυφαίων ειδικών από όλες τις θεραπευτικές δομές της Αττικής, καθώς και από τα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων.

Τα κρίσιμα δεδομένα για την τρέχουσα πραγματικότητα γύρω από τις διαταραχές πρόσληψης τροφής (Δ.Π.Τ.) είναι:

Κατακόρυφη Έξαρση: Οι διαταραχές παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση τα τελευταία χρόνια, με την πανδημία του COVID-19 να λειτουργεί ως ισχυρός καταλύτης έξαρσης.

Μείωση του Ορίου Ηλικίας & Αλλαγή Προφίλ: Η νόσος πλήττει πλέον όλο και μικρότερες ηλικίες, εμφανιζόμενη ακόμη και σε κορίτσια 8-9 ετών, ενώ καταγράφεται σταθερή άνοδος των ποσοστών και στους νέους άνδρες.

Νέες Μορφές Διαταραχών: Υπογραμμίστηκε η ανάγκη αντιμετώπισης νέων, σύνθετων μορφών, όπως η ARFID (Διαταραχή Αποφυγής/Περιορισμού της Τροφής).

Οι σύνεδροι έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για μια σειρά από σοβαρά προβλήματα:

Δραματική Κατάσταση στην Επαρχία: Η παντελής έλλειψη θεραπευτικών δομών εκτός Αττικής αναγκάζει ολόκληρες οικογένειες να μετακομίζουν στην Αθήνα, υποβάλλοντάς τις σε τεράστια οικονομική και ψυχολογική εξάντληση.

Απουσία Πρόληψης: Καταγράφεται πλήρες κενό στον τομέα της ενημέρωσης, αλλά και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, όπου κρίνεται επιτακτική η ίδρυση εξειδικευμένων Κέντρων Ημέρας.

Κυβερνητική Αδιαφορία: Υπογραμμίστηκε με έμφαση η άρνηση των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας να συναντηθούν με τον Σύλλογο, παρά

Η ημερίδα ανέδειξε δύο πολύ σημαντικές συνεργασίες που ανοίγουν νέους δρόμους:

Δημιουργία Συμβουλευτικής Δομής: Η κοινή προσπάθεια του Συλλόγου «ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ», της Επιστημονικής του Επιτροπής, της Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ και του Δήμου Αθηναίων για τη δημιουργία Δομής Συμβουλευτικής και Πρόληψης στο πλαίσιο των Δημοτικών Ιατρείων.

Συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής: Οι διαδικασίες μεταξύ του Συλλόγου και της Περιφέρειας για την ίδρυση ενός πρότυπου Κέντρου Πρόληψης και Ημερήσιας Θεραπείας φαίνεται να προχωρούν.

Την ημερίδα παρακολούθησαν περισσότεροι από 30 γονείς, περίπου 50 εξειδικευμένοι επιστήμονες, 12 φοιτητές ψυχολογίας και νοσηλευτικής, καθώς και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης από τους Δήμους Αθηναίων, Αμαρουσίου, Νέου Ηρακλείου και Νέας Ιωνίας.

