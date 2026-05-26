search
ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 10:37
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

26.05.2026 08:51

Με καθυστέρηση δύο ετών έρχονται τα καινοτόμα φάρμακα στην Ελλάδα

26.05.2026 08:51
medicine

Λιγότερα νέα καινοτόμα φάρμακα και μάλιστα με καθυστέρηση σχεδόν δύο χρόνων από την έγκρισή τους από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) έρχονται στην Ελλάδα, όπως κατέδειξε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε για την παρουσίαση δύο  μελετών που αφορούν στην πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε νέες, καινοτόμες θεραπείες.

Μελέτη Patients W.A.I.T. Indicator (EFPIA-IQVIA) 2025:

Πρόκειται για την πλέον αξιόπιστη διεθνή μελέτη που ερευνά τη διαθεσιμότητα των νέων φαρμάκων πανευρωπαϊκά. Διεξάγεται από το 2004 και καλύπτει 36 χώρες.

Η μελέτη κατέδειξε πως λιγότερη φαρμακευτική καινοτομία φτάνει στους Έλληνες ασθενείς, καθώς μόλις 69 από τα 168 νέα φάρμακα που πήραν έγκριση από τον ΕΜΑ, ήρθαν στην Ελλάδα το διάστημα 2021 – 2024, έναντι 75 στα 173 το διάστημα 2020 – 2023.

Από τα 69 νέα φάρμακα μόνο τα 36 είναι πλήρως προσβάσιμα από τους Έλληνες ασθενείς, ενώ τα υπόλοιπα είναι διαθέσιμα μόνο με περιορισμούς (ΙΦΕΤ, ΣΗΠ).

Ως εκ τούτου, ο Έλληνας ασθενής:

  • έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα της τελευταίας τετραετίας
  • έχει περιορισμένη πρόσβαση σε 1 ακόμα στα 5 φάρμακα και
  • δεν έχει καθόλου πρόσβαση σε 3 στα 5 νέα φάρμακα.

Αναφορικά με το χρόνο που απαιτείται για την διαθεσιμότητα αυτών των νέων φαρμάκων, αυτός κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 641 ημέρες από την Ευρωπαϊκή έγκριση τους μέχρι να αποζημιωθούν στην χώρα μας.

Διαθεσιμότητα νέων φαρμάκων στην Ελλάδα:

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο ΣΦΕΕ ανέθεσε στην IQVIA την εκπόνηση μελέτης σε εταιρείες μέλη του ΣΦΕΕ που εμπορεύονται καινοτόμα φάρμακα για τη διαθεσιμότητα νέων φαρμάκων στην Ελλάδα στο διάστημα 2022 – 2025, η οποία είχε τα εξής κύρια ευρήματα:

Από τα 214 νέα καινοτόμα φάρμακα που πήραν έγκριση ΕΜΑ το διάστημα 2022-2025, μόνο 42 (20%) είναι σήμερα (25/05/2026) διαθέσιμα στην ελληνική αγορά (εύρημα παρόμοιο με την περυσινή μελέτη), επιβεβαιώνοντας το εύρημα της μελέτης Patients W.A.I.T. Indicator (EFPIA-IQVIA) 2025 πως μόνο το 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα της τελευταίας τετραετίας είναι σήμερα διαθέσιμο στους Έλληνες ασθενείς.

Το δεινό κλίμα που διαμορφώνουν οι υπέρογκες υποχρεωτικές επιστροφές έχει σαν συνέπεια τα 3 στα 5 (132 από τα 214) νέα καινοτόμα φάρμακα να μην είναι διαθέσιμα για τους Έλληνες ασθενείς.

Οι ανωτέρω μελέτες αναδεικνύουν με σαφήνεια την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης των ανισοτήτων στην πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στις νέες, καινοτόμες θεραπείες. Η βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης προϋποθέτει:

α) τον επαναπροσδιορισμό της Δημόσιας Φαρμακευτικής Δαπάνης, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών της Ελλάδας, και ταυτόχρονα

β) τη βελτίωση της αποδοτικότητας της φαρμακευτικής δαπάνης μέσω ελέγχων στη συνταγογράφηση, εφαρμογής μεταρρυθμίσεων και αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων.

Εάν επιδιώκουμε ένα πραγματικά βιώσιμο φαρμακευτικό σύστημα και, κυρίως, την έγκαιρη και καθολική πρόσβαση όλων των Ελλήνων ασθενών στις θεραπείες που έχουν ανάγκη, απαιτείται η δέσμευση της Πολιτείας σε ένα τριετές πρόγραμμα με διαφάνεια και προβλεψιμότητα. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα επιτρέψει στις φαρμακευτικές εταιρείες να προγραμματίσουν και να επενδύσουν στη χώρα μας, διασφαλίζοντας ότι οι Έλληνες πολίτες θα έχουν πρόσβαση στη θεραπεία που χρειάζονται, τη στιγμή που τη χρειάζονται.

Δείτε όλη την έκθεση:

Λήψη

Διαβάστε επίσης:

Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές στα νοσοκομεία των νησιών – Καμπανάκι από ΠΟΕΔΗΝ

Έκλεισες τα 50; Ποιες τροφές δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σου

ΠΑΣΠΑΜΑ: «Επικίνδυνοι κυβερνητικοί ελιγμοί στο Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
diakopes new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΕΛΚΑ: Ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές φέτος

prostimo_aftokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμα ΣΟΚ στον ΚΟΚ: Τα υψηλότερα στον κόσμο βάση μέσου μισθού!

via_anilikwn
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Επίθεση νεαρών σε ανήλικους – Δύο τρυματισμοί και επτά συλλήψεις

mytilini new
ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Θρήνος για τους δύο έφηβους που σκοτώθηκαν σε τροχαίο – Η στιγμή που η μηχανή τους χτύπησε σε κράσπεδο και κολώνα (video)

KAFSONAS_EUROPE
ΚΟΣΜΟΣ

«Σαρώνει» τη Δυτική Ευρώπη το κύμα καύσωνα – Ρεκόρ θερμοκρασιών και νεκροί από τη ζέστη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

giannakopoylos panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»  

tsipras karamanlis- samaras- stournaras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Πόλωση με κερδισμένους βρίσκουν τα γκάλοπ, η επιστροφή Τσίπρα και η τύχη του ΣΥΡΙΖΑ, η παρέμβαση Καραμανλή, η αναμονή Σαμαρά και το ΠΑΣΟΚ για Στουρνάρα     

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

xolargos-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Χολαργό: Πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 10:36
diakopes new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΕΛΚΑ: Ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές φέτος

prostimo_aftokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμα ΣΟΚ στον ΚΟΚ: Τα υψηλότερα στον κόσμο βάση μέσου μισθού!

via_anilikwn
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Επίθεση νεαρών σε ανήλικους – Δύο τρυματισμοί και επτά συλλήψεις

1 / 3