Taste Atlas: Τα 10 καλύτερα πιάτα με καλαμάρι στον κόσμο, στη δεύτερη θέση η Ελλάδα

Τα πιάτα με καλαμάρι έχουν ξεχωριστή θέση στις κουζίνες όλου του κόσμου, από τις μεσογειακές ταβέρνες μέχρι τα ασιατικά street food.

Αυτό αποτυπώνεται και στη νέα λίστα του Taste Atlas με τα καλύτερα πιάτα με καλαμάρι παγκοσμίως, όπου στην κορυφή βρίσκεται ο τουρκικός μεζές kalamar tava με βαθμολογία 4,5/5. Πολύ κοντά ακολουθούν τα ελληνικά καλαμαράκια τηγανητά με 4,4 αστέρια, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αξία της ελληνικής κουζίνας.

Τα 10 καλύτερα πιάτα με καλαμάρι

Kalamar tava (Τουρκία) 4,5: Πρόκειται για ένα παραδοσιακό πιάτο που σερβίρεται συνήθως ως μεζές. Το πιάτο αποτελείται από καθαρισμένα καλαμάρια που κόβονται σε ροδέλες, μουλιάζουν στο γάλα και στη συνέχεια τα βουτάνε σε κουρκούτι από αλεύρι, σόδα και αλάτι, πριν τηγανιστούν σε καυτό λάδι. Τα καλαμαράκια μπορούν να αρωματιστούν με βότανα ή νιφάδες πιπεριού, αν το επιθυμείτε. Μόλις τηγανιστούν σερβίρονται συνήθως με μια τουρκική σάλτσα μαζί με μερικές φέτες λεμονιού.

Καλαμαράκια τηγανιτά (Ελλάδα) 4,4: Το κλασικό ελληνικό πιάτο που αποτελείται από ροδέλες και πλοκάμια καλαμαριού, τα οποία καρυκεύονται, αλευρώνονται και τηγανίζονται μέχρι να γίνουν τραγανά και χρυσοκίτρινα. Συνήθως συνοδεύονται από φέτες λεμονιού και ενίοτε γαρνίρονται με φρεσκοκομμένο μαϊντανό.

Rabas (Ισπανία) 4,3: Αποτελείται από ροδέλες ή λωρίδες καλαμαριών που πανάρονται ελαφρά πριν τηγανιστούν και αλατίζονται ελαφρά. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές του πιάτου, ανάλογα με το είδος του καλαμαριού, τον τύπο του αλεύρου ή το λάδι που χρησιμοποιείται, καθώς και τον προτιμώμενο τρόπο κοπής του καλαμαριού (λωρίδες, ροδέλες ή άλλα σχήματα).

Jiao yan you yu (Κίνα) 4,3: Το «Jiao yan you yu» ή καλαμάρι με αλάτι και πιπέρι είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που παρασκευάζεται συνήθως με καλαμάρι, αλεύρι πατάτας, κρεμμυδάκια, κρασί, σκόρδο, λάδι, καυτερές πιπεριές, πιπέρι και αλάτι. Η επιφάνεια του καλαμαριού χαράζεται σταυρωτά και το σώμα κόβεται σε κομμάτια μεγέθους μπουκιάς. Αναμιγνύεται με κρασί, στραγγίζεται, αλευρώνεται και τηγανίζεται σε καυτό λάδι μέχρι να ροδίσει ελαφρά. Το σκόρδο, τα κρεμμυδάκια και οι καυτερές πιπεριές σοτάρονται στο ίδιο λάδι και το καλαμάρι τοποθετείται ξανά στο τηγάνι με ένα μείγμα πιπεριού και αλατιού.

Καλαμάρι με αλάτι και πιπέρι (Αυστραλία) 4,3: Πρόκειται για ένα πιάτο που είναι εμπνευσμένο από την κινεζική κουζίνα, το οποίο είναι τόσο δημοφιλές στην Αυστραλία που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα από τα εθνικά πιάτα της χώρας. Τα καλαμάρια καλύπτονται με κουρκούτι από αλάτι και πιπέρι και στη συνέχεια τηγανίζονται μέχρι να γίνουν τραγανά. Το πιάτο παρασκευάζεται και σερβίρεται συχνά ως σνακ σε μπαρ ή παμπ, και συχνά γαρνίρεται με σκόρδο, τηγανητό τσίλι και φρέσκα κρεμμυδάκια.

Ika nigiri sushi (Ιαπωνία) 4: Το σούσι ika nigiri είναι ένα παραδοσιακό είδος σούσι. Αποτελείται από ρύζι που έχει συμπιεστεί με το χέρι και είναι καλυμμένο με φέτες καλαμαριού. Το πιάτο έχει πλούσια γεύση και υφή σφιχτή και γλιστερή, ελαφρώς μασώμενη αλλά όχι ελαστική. Παραδοσιακά, αυτό το είδος σούσι τρώγεται με το χέρι σε μία μπουκιά. Συνήθως συνοδεύεται από σόγια σος ή μαριναρισμένο τζίντζερ και συχνά σερβίρεται με ένα φύλλο σίσο για να αναδείξει τις γεύσεις. Είναι ενδιαφέρον ότι οι τουρίστες βρίσκουν αυτό το είδος σούσι δύσκολο να το φάνε, ειδικά ωμό, αλλά στην Ιαπωνία είναι ένα από τα πιο δημοφιλή είδη.

Jadranske lignje na padelu (Κροατία) 4: Το «jadranske lignje na padelu» (καλαμάρια της Αδριατικής στο τηγάνι) είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που παρασκευάζεται με φρέσκια καλαμάρια, ελαιόλαδο, λευκό κρασί, ζωμό ψαριού, σκόρδο, μαϊντανό, πιπέρι και πατάτες. Ta καλαμάρια καθαρίζονται και καρυκεύονται πρώτα και στη συνέχεια τηγανίζονται σε ελαιόλαδο με σκόρδο και μαϊντανό. Ο συνδυασμός εμπλουτίζεται περαιτέρω με την προσθήκη κρασιού, ζωμού ψαριού και πατάτας.

Ikayaki (Ιαπωνία) 3,9: Μια από τις πιο αγαπημένες ποικιλίες ιαπωνικού street food είναι μια μερίδα από τρυφερά ψητά καλαμάρια, γνωστά ως ikayaki. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα είδη καλαμαριών σε διαφορετικά μεγέθη. Ο τρόπος σερβιρίσματος ποικίλλει συνήθως από ροδέλες καλαμαριών έως ολόκληρα κομμάτια σε σουβλάκι. Τα πλοκάμια των καλαμαριών μπορούν να παραλειφθούν ή να ενσωματωθούν στο πιάτο, ενώ μερικές φορές αποτελούν ακόμη και το κεντρικό μέρος. Συνήθως το πιάτο συνοδεύεται από σάλτσα σόγιας ή τεριγιάκι ή από μια παραδοσιακή ιαπωνική μαρινάδα που περιλαμβάνει συνήθως κρασί ρυζιού, πάστα μίσο, τζίντζερ και σάλτσα σόγιας. Τα καλαμάρια μαγειρεύονται γρήγορα, γεγονός που τα αφήνει τρυφερά και ζουμερά. Τα καλαμάρια πρέπει να σερβίρονται αμέσως μόλις βγουν από τη σχάρα.

Chipirones en su tinta (Ισπανία) 3,8: Πρόκειται για ένα παραδοσιακό πιάτο από τη Χώρα των Βάσκων. Παρασκευάζεται βράζοντας ολόκληρα μικρά καλαμάρια μέχρι να μαλακώσουν που σερβίρονται πάνω σε πουρέ από σοταρισμένα λαχανικά, σκόρδο και λευκό κρασί, όλα χρωματισμένα με μελάνι καλαμαριού ή σουπιάς. Το μελάνι ενισχύει τη φυσική θαλασσινή γεύση των καλαμαριών, τα οποία παραδοσιακά γεμίζονται με ένα μείγμα από τα πτερύγια και τα πλοκάμια τους.

Ika sοmen (Ιαπωνία) 3,8: Το ωμό καλαμάρι κόβεται σε λεπτές φέτες και διαμορφώνεται σε σχήμα ζυμαρικών, ως μια μορφή σασίμι. Μόλις ετοιμαστεί, σερβίρεται με τριμμένο τζίντζερ και σάλτσα σόγιας στο πλάι. Υπάρχουν επίσης παραλλαγές που αντικαθιστούν τη σάλτσα σόγιας με ένα συνδυασμό σάλτσας γουασάμπι με σάλτσα σόγιας.

