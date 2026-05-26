search
ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 12:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.05.2026 10:46

Αγρίνιο: Τη δάγκωσε φίδι μέσα στο σπίτι της και κατέληξε στην εντατική

26.05.2026 10:46
FIDI_FILE

Στιγμές αγωνίας βίωσε μια γυναίκα από το Καινούργιο Αγρινίου, η οποία νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, ύστερα από δάγκωμα φιδιού μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kainourgiopress, η γυναίκα δεν αντιλήφθηκε πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό, καθώς δεν είδε ποτέ το φίδι. Το μόνο που διαπίστωσε ήταν το τραύμα από το δάγκωμα.

Αμέσως μετά το συμβάν μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της και της ανάγκης για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Εκεί εισήχθη στη ΜΕΘ, ωστόσο ευτυχώς η κατάσταση της παρουσίασε βελτίωση και πλέον συνεχίζει τη νοσηλεία της σε κλινική του νοσοκομείου.

Διαβάστε επίσης:

Καλλιθέα: Επίθεση νεαρών σε ανήλικους – Δύο τρυματισμοί και επτά συλλήψεις

Μυτιλήνη: Θρήνος για τους δύο έφηβους που σκοτώθηκαν σε τροχαίο – Η στιγμή που η μηχανή τους χτύπησε σε κράσπεδο και κολώνα (video)

Βρέθηκε στο κυλικείο του Κρατικού Νίκαιας το μηχάνημα υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ που είχε εξαφανιστεί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
andrew-bosworth
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Andrew Bosworth: Το (σκληρό) δεξί χέρι του Ζάκερμπεργκ που μεταμορφώνει τη Meta

arxaio-psari-2
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Το προϊστορικό ψάρι που «έβγαλε» τα ζώα στη στεριά

agriogourouno_raxes2
ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Αγριογούρουνο πήγε για… βουτιές στις Ράχες (photos)

Ekklisiazouses-2s-2026©giounanli
ADVERTORIAL

Εκκλησιάζουσες / Γυναίκες στην εξουσία – 5η Εποχή, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου

KARANIKAS_TSIPRAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα επίθεση Καρανίκα στον Τσίπρα: Τίμιος απέναντι στους εφοπλιστές που του δίνουν την θαλαμηγό τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

giannakopoylos panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»  

tsipras karamanlis- samaras- stournaras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Πόλωση με κερδισμένους βρίσκουν τα γκάλοπ, η επιστροφή Τσίπρα και η τύχη του ΣΥΡΙΖΑ, η παρέμβαση Καραμανλή, η αναμονή Σαμαρά και το ΠΑΣΟΚ για Στουρνάρα     

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

xolargos-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Χολαργό: Πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 12:30
andrew-bosworth
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Andrew Bosworth: Το (σκληρό) δεξί χέρι του Ζάκερμπεργκ που μεταμορφώνει τη Meta

arxaio-psari-2
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Το προϊστορικό ψάρι που «έβγαλε» τα ζώα στη στεριά

agriogourouno_raxes2
ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Αγριογούρουνο πήγε για… βουτιές στις Ράχες (photos)

1 / 3