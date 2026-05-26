Αγρίνιο: Τη δάγκωσε φίδι μέσα στο σπίτι της και κατέληξε στην εντατική

Στιγμές αγωνίας βίωσε μια γυναίκα από το Καινούργιο Αγρινίου, η οποία νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, ύστερα από δάγκωμα φιδιού μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kainourgiopress, η γυναίκα δεν αντιλήφθηκε πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό, καθώς δεν είδε ποτέ το φίδι. Το μόνο που διαπίστωσε ήταν το τραύμα από το δάγκωμα.

Αμέσως μετά το συμβάν μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της και της ανάγκης για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Εκεί εισήχθη στη ΜΕΘ, ωστόσο ευτυχώς η κατάσταση της παρουσίασε βελτίωση και πλέον συνεχίζει τη νοσηλεία της σε κλινική του νοσοκομείου.

Διαβάστε επίσης:

Καλλιθέα: Επίθεση νεαρών σε ανήλικους – Δύο τρυματισμοί και επτά συλλήψεις

Μυτιλήνη: Θρήνος για τους δύο έφηβους που σκοτώθηκαν σε τροχαίο – Η στιγμή που η μηχανή τους χτύπησε σε κράσπεδο και κολώνα (video)

Βρέθηκε στο κυλικείο του Κρατικού Νίκαιας το μηχάνημα υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ που είχε εξαφανιστεί