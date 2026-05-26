Φιλιππίνες: Πύρινη σφαίρα στον ουρανό πάνω από το ηφαίστειο Mayo (Photos/Video)

Ένα σπάνιο φαινόμενο πύρινης σφαίρας (fireball) καταγράφηκε να κατέρχεται πίσω από το ηφαίστειο Mayon στις Φιλιππίνες στις 25 Μαΐου 2026, στις 10:33 μ.μ. τοπική ώρα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό πάνω από ένα από τα πιο εμβληματικά ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο.

Αρχικά, το ινστιτούτο PHIVOLCS θεώρησε ότι ο μετεωρίτης ενδέχεται να είχε πλήξει το ηφαίστειο Mayon, καθώς κάμερες κατέγραψαν το φωτεινό αντικείμενο να πέφτει πάνω από τις πλαγιές του. Ωστόσο, μετά από επανεξέταση δεδομένων από σεισμογράφους, αισθητήρες υπερήχων (infrasound) και βιντεοληπτικό υλικό, διαπιστώθηκε ότι το αντικείμενο διαλύθηκε πλήρως στην ατμόσφαιρα πριν φτάσει στο έδαφος.

Οι μετεωρίτες δημιουργούνται όταν μικρά διαστημικά σώματα, γνωστά ως μετεωροειδή, εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης με μεγάλη ταχύτητα και καίγονται λόγω τριβής. Όταν το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα φωτεινό, ονομάζεται fireball (πύρινη σφαίρα).

Τα περισσότερα μετεωροειδή δεν φτάνουν ποτέ στην επιφάνεια· μόνο τα θραύσματα που επιβιώνουν και προσπίπτουν στη Γη ονομάζονται μετεωρίτες..

WATCH: A meteor streaked into Mayon Volcano in the Philippines as the volcano was erupting.

Η NASA περιγράφει τους μετεωρίτες ως τις φωτεινές «γραμμές» που δημιουργούνται όταν τα μετεωροειδή εισέρχονται στην ατμόσφαιρα, ενώ η American Meteor Society ορίζει τις πύρινες σφαίρες ως ιδιαίτερα λαμπρούς μετεωρίτες, συχνά φωτεινότερους από την Αφροδίτη.

Το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή συνέβη πάνω από το ηφαίστειο Mayon, ένα από τα πιο ενεργά στις Φιλιππίνες, γνωστό για το σχεδόν τέλειο κωνικό του σχήμα και τη συχνή ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Το Mayon βρίσκεται σε συνεχή δραστηριότητα, με εκρήξεις, ροές λάβας, πτώσεις ηφαιστειακής τέφρας, σεισμικότητα και πυροκλαστικές ροές.

Η τρέχουσα φάση έκρηξης ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026, με το PHIVOLCS να διατηρεί το ηφαίστειο σε Επίπεδο Συναγερμού 3.

Τη νύχτα εκείνη, μια κοσμική πύρινη σφαίρα και ένα ενεργό ηφαίστειο εμφανίστηκαν στο ίδιο κάδρο – μια σπάνια σύμπτωση ανάμεσα στο Διάστημα και το εσωτερικό της Γης.

