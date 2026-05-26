Φθιώτιδα: Αγριογούρουνο πήγε για… βουτιές στις Ράχες (photos)

Ένα αγριογούρουνο εθεάθη να κολυμπάει το πρωί της Τρίτης στην παραλία Ράχες στη Φθιώτιδα.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, πρωινοί κολυμβητές της περιοχής το εντόπισαν να απολαμβάνει τα ήρεμα νερα και το φωτογράφισαν.

Τα συγκεκριμένα ζώα έχουν αποδείξει ότι είναι δεινοί κολυμβητές και με θαυμάσια αντοχή, καθώς έχει καταγραφεί να διασχίζουν πολλά χιλιόμετρα από ακτή σε ακτή.

