Mία νάρκη εντόπισαν πολίτες που πήγαν για ψάρεμα σε βραχώδη ζώνη στην Ελούντα της Κρήτης και συγκεκριμένα στον Άγιο Αντώνιο.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας για πιθανό επικίνδυνο πολεμικό υλικό.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, oι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ναυτική νάρκη, με αναφορές από το Λιμενικό προς τους πολίτες που τη βρήκαν, ότι πρόκειται για ουκρανική νάρκη.

Έρευνες γίνονται για την προέλευση και διαδρομή του αντικειμένου. Αν δηλαδή πρόκειται για παλαιό πολεμικό απόθεμα ή αν συνδέεται με πιο πρόσφατες μετακινήσεις στρατιωτικού υλικού στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπως έγινε με το drone στην Λευκάδα.

Να σημειωθεί ότι πριν από έναν χρόνο, παρόμοια νάρκη είχε εντοπιστεί σε παραλία της Ρόδου.

Διαβάστε επίσης:

Καλλιθέα: Επίθεση νεαρών σε ανήλικους – Δύο τρυματισμοί και επτά συλλήψεις

Κρήτη: Γαλλίδα κατήγγειλε βιασμό μετά από διασκέδαση σε beach bar

Κρήτη: Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε 29χρονος – Χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο