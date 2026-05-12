Φωτογραφία-ντοκουμέντο: Ο εκρηκτικός μηχανισμός στο ουκρανικό θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

Φωτογραφία-ντοκουμέντο, που αποκαλύπτει τι βρισκόταν στο εσωτερικό του ουκρανικού θαλάσσιου drone το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα, έφερε στο «φως» ο ΣΚΑΪ.

Στη φωτογραφία διακρίνεται ο εκρηκτικός μηχανισμός που έφερε το drone, να κρέμεται από ιμάντες που έχουν τοποθετήσει στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Στην ουσία, πρόκειται για δεξαμενή που περιείχε περίπου 100 κιλά εκρηκτικής ύλης, η οποία έχει ήδη απενεργοποιηθεί.

Στο εμπρόσθιο τμήμα της μεταλλικής κατασκευής παρατηρούνται καμπυλότητες, οι οποίες, σύμφωνα με ειδικούς, έχουν σχεδιαστεί ώστε να κατευθύνουν το ωστικό κύμα της έκρηξης, μεγιστοποιώντας τη ζημιά στον στόχο.

Στο πίσω μέρος του drone, κάτω από μαύρη «κουκούλα», βρίσκεται κάμερα μέσω της οποίας πραγματοποιείται ο τηλεχειρισμός του, καθώς μεταφέρει εικόνα στο κέντρο ελέγχου.

Στο μπροστινό τμήμα υπάρχει μια λευκή επιφάνεια που είναι κεραία του Starlink, του δορυφορικού δικτύου internet, μέσω του οποίου ο χειριστής κατευθύνει το drone ανάλογα με τον εκάστοτε στόχο.

