Η Wanda Diamond League ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη Zeekr Europe ως επίσημο συνεργάτη μετακίνησης για το 2026

Η Wanda Diamond League ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη Zeekr Europe ως επίσημο συνεργάτη μετακίνησης για τη σεζόν 2026, ενισχύοντας τη λειτουργική υποστήριξη επτά κορυφαίων ευρωπαϊκών διοργανώσεων στίβου.

Ένας πλήρως ηλεκτρικός στόλος μοντέλων Zeekr θα υποστηρίξει τις μετακινήσεις αθλητών, ομάδων, media και στελεχών, συμβάλλοντας σε άρτια διοργάνωση υψηλών προδιαγραφών.

Οι επτά ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σε Ρώμη, Στοκχόλμη, Όσλο, Παρίσι, Μονακό, Λωζάνη και Ζυρίχη, θα υποστηριχθούν από στόλο που περιλαμβάνει τα Zeekr X, Zeekr 7X και το ολοκαίνουργιο 7GT.

