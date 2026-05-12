Τραμπ: «Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών» όταν διαπραγματεύομαι με το Ιράν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι οι οικονομικές πιέσεις των Αμερικανών δεν είναι η πρώτη του προτεραιότητα καθώς πιέζει για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

«Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών», είπε έξω από τον Λευκό Οίκο, πριν αναχωρήσει για ταξίδι στην Κίνα. «Δεν σκέφτομαι κανέναν. Σκέφτομαι ένα πράγμα: Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αυτό είναι όλο».

Πιεσμένος να διευκρινίσει το γεγονός ότι δεν λαμβάνει υπόψη τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στους Αμερικανούς, ο Τραμπ επανέλαβε ότι το να εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα είναι «το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνουμε».

«Το πιο σημαντικό πράγμα, μακράν, συμπεριλαμβανομένου του αν η χρηματιστηριακή μας αγορά – η οποία, παρεμπιπτόντως, βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό – αλλά συμπεριλαμβανομένου του αν η χρηματιστηριακή μας αγορά ανεβαίνει ή κατεβαίνει λίγο, το πιο σημαντικό πράγμα είναι μακράν ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», είπε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «αν η χρηματιστηριακή αγορά ανεβαίνει ή κατεβαίνει λίγο» οι Αμερικανοί θα εξακολουθούν να «κατανοούν» τη σημασία του πολέμου. Επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι όταν τελειώσει η σύγκρουση, η τιμή του πετρελαίου θα μειωθεί γρήγορα.

«Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά», δήλωσε. «Έχουμε θέσει το Ιράν υπό έλεγχο. Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία είτε θα αποδεκατιστούν. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, εμείς κερδίζουμε».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, αλλά «δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά», προσθέτοντας ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν.

«Ο ναυτικός τους στόλος έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, κάθε στοιχείο του πολεμικού τους μηχανισμού έχει εξαφανιστεί», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών είναι «100% αποτελεσματικός».

Επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Αν το Ιράν διαθέτει πυρηνικό όπλο, ολόκληρος ο κόσμος θα βρεθεί σε μπελάδες, επειδή τυχαίνει να είναι τρελοί. Δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», είπε χαρακτηριστικά.

«Υπάρχουν εκατοντάδες πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο που θέλουν να βγουν. Μόλις βγουν, θα έχουμε μια πληθώρα πετρελαίου και ο πληθωρισμός θα πέσει κατακόρυφα».

Την ίδια ώρα, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Fars News Agency ανέφερε ότι το Ιράν έθεσε πέντε προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες περιλαμβάνουν την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές του πολέμου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης «ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο», η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και η «αναγνώριση της ιρανικής κυριαρχίας στο Στενό του Ορμούζ».

Διαβάστε επίσης:

Παιχνίδια πολέμου στη Μέση Ανατολή – Το Ιράν θέλει να ταπεινώσει τον Τραμπ, σχέδια ΗΠΑ και για κλιμάκωση και για απόσυρση

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα της Ντάουνινγκ Στριτ – Και 4η παραίτηση στην κυβέρνηση Στάρμερ – Οι επίδοξοι… δελφίνοι

Ιταλικό δικαστήριο αποφάσισε ότι παιδί μπορεί να έχει τρεις γονείς