search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 00:00
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.05.2026 22:54

Ηλιούπολη: Κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στο σχολείο των δύο μαθητριών

12.05.2026 22:54
ilioupoli ptosi koritsion 987- new

Το πρωτόκολλο διαχείρισης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας του υπουργείου Παιδείας ενεργοποιήθηκε μετά τη γνωστοποίηση του τραγικού περιστατικού με τις δύο μαθήτριες στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας, διευρυμένο κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς από το ΚΕΔΑΣΥ, θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απηύθυνε έκκληση προς όλους για διαχείριση του περιστατικού «με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία, υπευθυνότητα και επίγνωση της ιδιαίτερης βαρύτητας και ευαισθησίας των πληροφοριών, με απόλυτο σεβασμό στα παιδιά, στις οικογένειές τους και στη σχολική κοινότητα».

Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, μόλις ενημερώθηκε για το τραγικό γεγονός, μετέβη άμεσα, μετά από συνεννόηση με την υπουργό, Σοφία Ζαχαράκη, στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση και να υπάρξει συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις οικογένειες των μαθητριών. 

«Η προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών/τριών των οικογενειών τους και η στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, αποτελούν για το υπουργείο Παιδείας απόλυτη προτεραιότητα και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που επηρεάζονται από το τραγικό αυτό γεγονός», αναφέρεται στην άτυπη ενημέρωση.

Διαβάστε επίσης:

Φωτογραφία-ντοκουμέντο: Ο εκρηκτικός μηχανισμός στο ουκρανικό θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

«Στο σκοτάδι» Αιγάλεω, Παιανία και Σπάτα μετά από διακοπή ρεύματος – Πότε θα επανέλθει η ηλεκτροδότηση

Ισθμός Κορίνθου: Η στιγμή της ανάσυρσης IX που έπεσε στο κανάλι – Σώος ο οδηγός (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
seismosgrafos
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Σεισμός 4,6 βαθμών κοντά στην Τεχεράνη

brandon clarke
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπράντον Κλαρκ: Ο θάνατός του παίκτη των Μέμφις Γκρίζλις διερευνάται ως πιθανή υπερβολική δόση

iraklis kotzias
MEDIA

«Έφυγε» ο Ηρακλής Κοτζιάς – Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο

VIKY LEANDROS
MEDIA

Eurovision 2026: Συγκίνησε η Βίκυ Λέανδρος ανοίγοντας τον Α’ Ημιτελικό στη Βιέννη (Video)

cannes
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γκονγκ Λι και Τζέιν Φόντα κηρύσσουν την έναρξη του 79ου Φεστιβάλ των Καννών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
floros_survivor
MEDIA

Survivor: Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος που τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο

mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

ilioupoli-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε η τραγωδία στην Ηλιούπολη: Νεκρή η μία 17χρονη, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ η δεύτερη - Το σημείωμα πριν την πτώση και η αναφορά στις Πανελλήνιες

ilioupoli-polykatoikia-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η δεύτερη, πληροφορίες για σημείωμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 00:00
seismosgrafos
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Σεισμός 4,6 βαθμών κοντά στην Τεχεράνη

brandon clarke
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπράντον Κλαρκ: Ο θάνατός του παίκτη των Μέμφις Γκρίζλις διερευνάται ως πιθανή υπερβολική δόση

iraklis kotzias
MEDIA

«Έφυγε» ο Ηρακλής Κοτζιάς – Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο

1 / 3