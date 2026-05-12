Eurovision 2026: Συγκίνησε η Βίκυ Λέανδρος ανοίγοντας τον Α’ Ημιτελικό στη Βιέννη (Video)

Μια στιγμή έντονης συγκίνησης χάρισε η Βίκυ Λέανδρος στους τηλεθεατές της Eurovision 2026, την Τρίτη 12 Μαΐου, ανοίγοντας τον Α’ Ημιτελικό στο Wiener Stadthalle της Βιέννης με το θρυλικό «L’Amour Est Bleu», το τραγούδι με το οποίο είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στον διαγωνισμό το 1967, στην ίδια πόλη, ως 15χρονη εκπρόσωπος του Λουξεμβούργου.

Η επιστροφή στη σκηνή όπου όλα άρχισαν

Η εμφάνιση της Βίκυς Λέανδρος σηματοδότησε τον επετειακό χαρακτήρα της φετινής Eurovision, η οποία γιόρτασε τα 70 χρόνια ζωής του διαγωνισμού.

Η Ελληνίδα τραγουδίστρια ερμήνευσε το «L’Amour Est Bleu», χαρίζοντας μια στιγμή που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη των φίλων της Eurovision σε όλη την Ευρώπη.

Η επιστροφή της στο Wiener Stadthalle είχε ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς η Βιέννη ήταν η πόλη στην οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον διαγωνισμό, το 1967, εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο.

Μια μαγική στιγμή, σχεδόν 60 χρόνια μετά

Σχεδόν 60 χρόνια μετά την πρώτη ερμηνεία του τραγουδιού από τη 15χρονη τότε Βίκυ Λέανδρος για το Λουξεμβούργο, η τραγουδίστρια επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision, σε μια στιγμή που χαρακτηρίστηκε μαγική.

Η επιλογή της Βιέννης είχε ιδιαίτερη βαρύτητα για την ίδια. Το 1967, η αυστριακή πρωτεύουσα φιλοξένησε για πρώτη φορά τη Eurovision, μετά τη νίκη του Udo Jürgens με το «Merci, Chérie» την προηγούμενη χρονιά.

Σε εκείνον τον διαγωνισμό, η Βίκυ Λέανδρος κατέλαβε την 4η θέση με το «L’Amour Est Bleu». Παρότι δεν κέρδισε, το τραγούδι αποτέλεσε την αφετηρία για μια σπουδαία διεθνή καριέρα.

Από το «L’Amour Est Bleu» στο «Après Toi»

Το «L’Amour Est Bleu» έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια στην ιστορία της Eurovision.

Η ορχηστρική εκδοχή του από τον Paul Mauriat έφτασε στο Νο1 του αμερικανικού Billboard, ενώ το τραγούδι ανέβηκε στις πρώτες θέσεις σε Αυστρία, Βέλγιο, Καναδά, Ιαπωνία και Γερμανία.

Πέντε χρόνια αργότερα, το 1972, η Βίκυ Λέανδρος επέστρεψε στη Eurovision, εκπροσωπώντας ξανά το Λουξεμβούργο. Αυτή τη φορά κατέκτησε τη νίκη με το «Après Toi», χαρίζοντας στη χώρα την τρίτη της νίκη στον διαγωνισμό.

Η επιτυχία αυτή εδραίωσε τη θέση της ως μίας από τις σημαντικότερες φωνές στην ιστορία της Eurovision.

Η διεθνής καριέρα και οι αναμνήσεις από τη Eurovision

Η καριέρα που ακολούθησε ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η Βίκυ Λέανδρος πούλησε πάνω από 55 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, ηχογράφησε 466 άλμπουμ σε οκτώ γλώσσες και πραγματοποίησε περιοδείες σε όλο τον κόσμο.

Μιλώντας για τη σχέση της με τη Eurovision, είχε δηλώσει: «Για εμένα είναι κάτι πολύ ωραίο η Eurovision, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Την πρώτη φορά που τραγουδούσα για το Λουξεμβούργο ήμουν 15 χρονών και φέτος θα τραγουδήσω το ίδιο τραγούδι με τότε».

Η στήριξη στον Akylas

Η Βίκυ Λέανδρος έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον Akylas, τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Σε τηλεοπτική της συνέντευξη πριν από λίγες ημέρες, είχε δηλώσει: «Το τραγούδι είναι πολύ φρέσκο, πολύ χαρούμενο και ο Akylas είναι καλός τραγουδιστής. Είναι νέο παιδί και φρέσκο και πιστεύω μπορούμε να τον δούμε στις πρώτες θέσεις».

Λίγες ώρες πριν ο Akylas ανέβει στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού, φωτογραφήθηκε με τη Βίκυ Λέανδρος.

Ο ίδιος μοιράστηκε το στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου ποζάρει μαζί της φορώντας το χαρακτηριστικό του σκουφάκι. «Με τη βασίλισσα. Είναι μεγάλη μου τιμή», έγραψε πάνω στη φωτογραφία.

Η ανάρτηση προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις και σχόλια, με πολλούς να τη θεωρούν μία από τις πιο συμβολικές στιγμές της προετοιμασίας του, λίγο πριν από τη μεγάλη του εμφάνιση.

Διαβάστε επίσης:

Η επιστροφή της Καινούργιου και η prime time ζώνη συνέβαλαν στην ανεβασμένη τηλεθέαση του Alpha τη Δευτέρα (11/5)

Survivor: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος μετά τον ακρωτηριασμό του – Εξετάζεται η διακομιδή του στις ΗΠΑ

Libération: Η Ελλάδα με τον Akylas στα φαβορί για τη φετινή Eurovision