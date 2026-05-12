search
ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 18:50
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.05.2026 18:32

Η επιστροφή της Καινούργιου και η prime time ζώνη συνέβαλαν στην ανεβασμένη τηλεθέαση του Alpha τη Δευτέρα (11/5)

12.05.2026 18:32
katerina-kainourgiou-new

Σχεδόν διπλασίασε την επίδοσή του στην πρωινή-μεσημεριανή ζώνη ο Alpha με την επιστροφή της Κατερίνας Καινούργιου στις «επάλξεις» του «Super Κατερίνα». Σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση μεγάλου όγκου τηλεθεατών το βράδυ, ιδίως από το δελτίο ειδήσεων και ύστερα, ο σταθμός είδε την επίδοσή του να «απογειώνεται» και ταυτόχρονα «έχτισε» διαφορά άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων από τον ανταγωνισμό, στην καλύτερη των περιπτώσεων, σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen.

Τα «πάνω» του ξαναπήρε και το Mega, το οποίο «άνοιξε» την εβδομάδα με επίδοση άνω του 14%, πρώτη φορά για Δευτέρα έπειτα από τουλάχιστον έναν μήνα.

Ο ΑΝΤ1 κρατήθηκε στην περιοχή άνω του 10% και ακριβώς πίσω του κονταροχτυπήθηκαν οι Star και ΣΚΑΪ, με το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς να εξασφαλίζει την τέταρτη σε μέγεθος μερίδα από την πίτα τηλεθέασης στο… τσακ.

Το Open για… γουρουνότριχα δεν είδε το 6 ως αποτύπωμά του στην πίτα τηλεθέασης. Τα κρατικά κανάλια διατήρησαν το δικό τους μοτίβο τηλεθέασης και το ΜΑΚ TV είδε τον δείκτη της Nielsen να κινείται λίγο πιο κοντά στο 3%, χωρίς όμως να το φτάσει εχθές.

Διαβάστε επίσης:

Libération: Η Ελλάδα με τον Akylas στα φαβορί για τη φετινή Eurovision

ΣΚΑΪ: «Survivor» τέλος για φέτος…

Η απέραντη φάμπρικα «Survivor» στην Δομινικανή Δημοκρατία – 3.000 στρέμματα, 2.000 εργαζόμενοι





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
1920Χ1080
ADVERTORIAL

Τα βράδια μας στον λόφο: Πολιτισμός με θέα την Αθήνα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

katerina-kainourgiou-new
MEDIA

Η επιστροφή της Καινούργιου και η prime time ζώνη συνέβαλαν στην ανεβασμένη τηλεθέαση του Alpha τη Δευτέρα (11/5)

merz
ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια γιουχαΐσματα εισέπραξε ο Μερτς σε μεγάλο συνέδριο συνδικάτων – Δείτε το βίντεο

floros survivor 55- new
MEDIA

Survivor: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος μετά τον ακρωτηριασμό του – Εξετάζεται η διακομιδή του στις ΗΠΑ

TRAKTER-KOZANI
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα με θύμα 58χρονο αγρότη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
floros_survivor
MEDIA

Survivor: Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος που τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

ilioupoli-polykatoikia-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η δεύτερη, πληροφορίες για σημείωμα

samaras- kaklamanis- gerapetritis- xardalias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι 3 λόγοι για φθινοπωρινές κάλπες, οι κινήσεις Σαμαρά, Νικήτας και Παπασταύρου στο επικρατείας, το πασοκικό άγχος, ο Γεραπετρίτης «ισιώνει» Δένδια   

kalpi new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτη η Καρυστιανού - Μέγα πρόβλημα η ακρίβεια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 18:46
1920Χ1080
ADVERTORIAL

Τα βράδια μας στον λόφο: Πολιτισμός με θέα την Αθήνα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

katerina-kainourgiou-new
MEDIA

Η επιστροφή της Καινούργιου και η prime time ζώνη συνέβαλαν στην ανεβασμένη τηλεθέαση του Alpha τη Δευτέρα (11/5)

merz
ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια γιουχαΐσματα εισέπραξε ο Μερτς σε μεγάλο συνέδριο συνδικάτων – Δείτε το βίντεο

1 / 3