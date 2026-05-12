Η επιστροφή της Καινούργιου και η prime time ζώνη συνέβαλαν στην ανεβασμένη τηλεθέαση του Alpha τη Δευτέρα (11/5)

Σχεδόν διπλασίασε την επίδοσή του στην πρωινή-μεσημεριανή ζώνη ο Alpha με την επιστροφή της Κατερίνας Καινούργιου στις «επάλξεις» του «Super Κατερίνα». Σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση μεγάλου όγκου τηλεθεατών το βράδυ, ιδίως από το δελτίο ειδήσεων και ύστερα, ο σταθμός είδε την επίδοσή του να «απογειώνεται» και ταυτόχρονα «έχτισε» διαφορά άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων από τον ανταγωνισμό, στην καλύτερη των περιπτώσεων, σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen.

Τα «πάνω» του ξαναπήρε και το Mega, το οποίο «άνοιξε» την εβδομάδα με επίδοση άνω του 14%, πρώτη φορά για Δευτέρα έπειτα από τουλάχιστον έναν μήνα.

Ο ΑΝΤ1 κρατήθηκε στην περιοχή άνω του 10% και ακριβώς πίσω του κονταροχτυπήθηκαν οι Star και ΣΚΑΪ, με το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς να εξασφαλίζει την τέταρτη σε μέγεθος μερίδα από την πίτα τηλεθέασης στο… τσακ.

Το Open για… γουρουνότριχα δεν είδε το 6 ως αποτύπωμά του στην πίτα τηλεθέασης. Τα κρατικά κανάλια διατήρησαν το δικό τους μοτίβο τηλεθέασης και το ΜΑΚ TV είδε τον δείκτη της Nielsen να κινείται λίγο πιο κοντά στο 3%, χωρίς όμως να το φτάσει εχθές.

