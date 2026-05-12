Ηλιούπολη: «Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα» – Γροθιά στο στομάχι το σημείωμα της 17χρονης, πριν πέσει στο κενό με τη φίλη της

Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό με αποτέλεσμα η μία να σκοτωθεί επιτόπου και η άλλη να χαροπαλεύει στο νοσοκομείο, ερευνούν οι αρχές.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, καθώς η μία από τις δύο 17χρονες άφησε σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η κοπέλα ανέφερε στο σημείωμα πως είναι σε κατάσταση κατάθλιψης εδώ και τρία χρόνια, και πως δεν φοβάται πως δεν θα γράψει καλά στις πανελλήνιες, για να καταλήξει με τραγικό τρόπο λέγοντας πως «μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα».

«Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά, που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα», αναφέρει μεταξύ άλλων το σημείωμα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι σύμφωνα με όλα τα στοιχεία και το δεύτερο κορίτσι πήδηξε μαζί με την φίλη της στο κενό, αν και δεν έχει βρεθεί ακόμα δικό της σημείωμα.

Όπως έγινε γνωστό, ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα από όπου πήδηξαν στο κενό. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δυο 17χρονες πριν πραγματοποιήσουν την τραγική πράξη τους.

Το ιατρικό ανακοινωθέν για τα δύο κορίτσια

Η δεύτερη κοπέλα διακομίστηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένη. Όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, η 17χρονη μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.

«Σήμερα και ώρα 12:32 προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στα Επείγοντα δύο νεαρές, αμφότερες 16 ετών. Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της είναι εξαιρετικά κρίσιμη και γι’ααυτό αποφασίστηκε να διακομιστεί στο ΚΑΤ. Η δεύτερη προσήλθε με ανακοπή και παρά τις προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δεν κατέστη δυνατόν να επανέλθει» ανέφερε το ιατρικό ανακοινωθέν για τα δύο κορίτσια.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Μαρτυρία επιχειρηματία της περιοχής αναφέρει ότι ο αδελφός της κοπέλας που δίνει μάχη για τη ζωή της κατέβηκε στο σημείο που έπεσαν οι δύο 17χρονες και ότι η τραυματίας φαινόταν πως επικοινωνούσε. «Αγκομαχούσε, έβγαζε επιφωνήματα, το κορίτσι προσπαθούσε να επικοινωνήσει, φαινόταν ότι αντιλαμβανόταν το τι συνέβαινε», είπε.

«Ήμουν στο γραφείο μου και ακούστηκε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα και ένας πολύ δυνατός κρότος. Γυρνώντας το κεφάλι και βλέπεις τα δύο κορίτσια. Οι επόμενες κινήσεις ήταν το ΕΚΑΒ, που ήρθε όντως γρήγορα. Κατέβηκε μία κυρία από τον πρώτο και πλησίασε τη μία την κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Κατέβηκε και ένα άλλο παλικάρι, που είπε ότι είμαι ο αδερφός της, που ευτυχώς ήταν η κοπέλα που ανέπνεε», ανέφερε άλλος μάρτυρας.

Μάλιστα, σύμφωνα με γειτόνισσα, οι δύο ανήλικες είχαν ζητήσει από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας. «Η φίλη μου της λέει “εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε”. Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ, πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα! Πού να φανταστεί εκείνη τώρα γιατί και για ποιο λόγο ήθελαν τα κλειδιά. Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

