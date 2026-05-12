ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 20:36
Το unfair της Βάσιας Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα – «Να λουστεί δύο φορές γιατί είναι έντονη η μπογιά»

Τουλάχιστον άστοχη ήταν η κριτική του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Βάσιας Αναστασίου στον Αλέξη Τσίπρα όταν κλήθηκε να σχολιάσει την πολιτική εκδήλωση στο Χαλάνδρι όπου μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός προαναγγέλλοντας το νέο κόμμα του.

Μιλώντας στο Kontra, η κ. Αναστασίου υπερέβη τα εσκαμμένα, καλώντας τον κ. Τσίπρα να… λουστεί γιατί έχει βάψει τα μαλλιά του.

«Να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά» είπε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Απτόητη μετα την αστοχία της συνέχισε την επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού λέγοντας ότι δεν έχει δικαίωμα να αναφέρεται στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, έχοντας συγκυβερνήσει με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. «Πού ήταν ο κ. Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά αγαθά κατά 40%; Έκανε γιόγκα μάλλον» είπε μεταξύ άλλων, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη να προσπαθεί να της πει ότι δεν είναι εκφράσεις αυτές που χρησιμοποιεί.

Η πολιτική κριτική στο απόγειό της και με επιχειρήματα…

