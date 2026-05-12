Ο Πούτιν έβγαλε για φαγητό την αγαπημένη δασκάλα του (Video)

Το Κρεμλίνο δημοσιοποίησε ένα βίντεο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να οδηγεί στη Μόσχα και να συναντά μια πρώην δασκάλα του στο λόμπι ξενοδοχείου, ύστερα από δημοσιεύματα δυτικών μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν ότι ο ρώσος πρόεδρος κρυβόταν επί εβδομάδες σε καταφύγια.

Τα επίμαχα δημοσιεύματα κυκλοφόρησαν λίγο πριν από την εμφάνιση του Πούτιν στις εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με εκείνα τα δημοσιεύματα, είχαν ληφθεί δρακόντεια μέτρα για την ασφάλεια του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου, ο οποίος φέρεται να πέρασε ολόκληρες εβδομάδες σε υπόγεια καταφύγια λόγω φόβων για σχεδιαζόμενη απόπειρα δολοφονίας ή πραξικοπήματος.

BIG NEWS 🚨 Western media was claiming Russian President Vladimir Putin was "hiding from the public".



Meanwhile, Putin greeted his old German teacher with flowers and a hug.



He personally drove her to the Kremlin for dinner 💖 — News Algebra (@NewsAlgebraIND) May 12, 2026

Ρώσοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν «ανοησίες» τα δημοσιεύματα αυτά. Η δημοσιοποίηση του βίντεο με τον Πούτιν θεωρείται ως προσπάθεια του Κρεμλίνου να αντικρούσει τους ισχυρισμούς δυτικών μέσων ενημέρωσης ότι ο ρώσος πρόεδρος έχει χάσει το λαϊκό έρεισμα.

Στο βίντεο διακρίνεται ο Πούτιν στο τιμόνι ενός ρωσικού SUV με έναν άνδρα της προσωπικής του φρουράς να τον συνοδεύει. Σταθμεύει έξω από ξενοδοχείο σε κεντρικό σημείο της Μόσχας κι ακολούθως τον βλέπουμε να μπαίνει στο λόμπι κρατώντας μια μεγάλη ανθοδέσμη για να την προσφέρει στην πρώην δασκάλα του.

H 92χρονη Βέρα Γκουρέβιτς, ήταν δασκάλα του Πούτιν στο 193ο Σχολείο του Λένινγκραντ (στη σημερινή Αγία Πετρούπολη). O ρώσος πρόεδρος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η Γκουρέβιτς έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση των επιδόσεών του στο σχολείο και στην ανάπτυξη της πειθαρχίας του.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο διακρίνεται η 92χρονη να τον φιλάει στα μάγουλα και να του ψιθυρίζει κάτι στο αυτί.Στη συνέχεια, ο Πούτιν έχει έναν σύντομο διάλογο για τον καιρό με κάποιον που μπαίνει στο λόμπι του ξενοδοχείου με την οικογένειά του, προτού ο ρώσος πρόεδρος βοηθήσει την πρώην δασκάλα του να επιβιβαστεί στο όχημά του για να πάνε για δείπνο στο Κρεμλίνο.

Η Βέρα Γκουρέβιτς ήταν προσκεκλημένη του προέδρου Πούτιν στην παρέλαση της Μόσχας και παρέμεινε για λίγες ημέρες στη ρωσική πρωτεύουσα, όπου είχε την ευκαιρία να απολαύσει πολιτιστικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Κρεμλίνο. Στην εξουσία από το 1999 – είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός – ο Πούτιν επανεξελέγη τον Μάρτιο του 2024 για άλλη μια εξαετή θητεία στην προεδρία.

Το Σάββατο, ο πρόεδρος Πούτιν εκτίμησε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του, λίγες ώρες μετά την παρέλαση στη Μόσχα όπου είχε εκφράσει σιγουριά για νίκη των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

