Θρήνος στο ΝΒΑ: Πέθανε στα 29 του ο Μπράντον Κλαρκ των Μέμφις Γκρίζλις

Σοκ στο NBA από τον ξαφνικό θάνατο του 29χρονου Μπράντον Κλαρκ, των Μέμφις Γκρίζλις, με λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου του να μην έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Brandon Clarke has died at 29 years old, the Grizzlies announced pic.twitter.com/naCiRkMikH May 12, 2026



Ο θάνατος του Κλαρκ έρχεται σχεδόν έξι εβδομάδες μετά τη σύλληψή του στο Άρκανσο για αντικανονική προσπέραση, κατοχή ουσιών, φυγή και υπέρβαση του ορίου ταχύτητας όπως επίσης και διακίνηση ουσιών.

— TMZ (@TMZ) May 12, 2026

Ο Κλαρκ ήταν η 21η επιλογή στο Ντραφτ του NBA του 2019, ενώ το 2022 είχε υπογράψει τετραετή επέκταση συμβολαίου αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Γκρίζλις.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε μόνο τη φανέλα των Μέμφις Γκρίζλις, έχοντας στο σύνολο 309 παιχνίδι με 10.2 πόντους κατά μέσο όρο, 5.5 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά 20 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 61% εντός παιδιάς και 70% στις βολές.

Memphis Grizzlies forward Brandon Clarke has passed away at the age of 29.



Clarke was selected in the first round of the 2019 NBA Draft and earned NBA All-Rookie First Team honours in his debut season. Over seven seasons with Memphis, he averaged 10.2 points and 5.5 rebounds per… pic.twitter.com/oSMLD5pP1p May 12, 2026

Η καριέρα του Κλαρκ είχε εκτροχιαστεί τα τελευταία χρόνια λόγω τραυματισμών.

Brandon Clarke was not only a great player who had very unfortunate luck with injuries,



but most importantly, he was an outstanding person and teammate.



— Optify 🦁 (@CarpenterToLeft) May 12, 2026

Έπαιξε σε μόλις έξι αγώνες κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24 λόγω ρήξης αχίλλειου τένοντα και έχασε όλα τα παιχνίδια εκτός από δύο την περασμένη σεζόν λόγω προβλημάτων στη γάμπα και το γόνατο.

