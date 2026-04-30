Πάτρικ Μαλντούν: Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του

Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του Πάτρικ Μαλντούν, σχεδόν δέκα ημέρες μετά την είδηση ότι ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια.

Όπως αναφέρεται σε ξένα μέσα ενημέρωσης, ο Μαλντούν πέθανε από καρδιακή προσβολή, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου του.

Γνωστός από τη σειρά «Melrose Place», ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή στις 19 Απριλίου, ενώ στο έγγραφο αναφέρεται ότι υποκείμενη αιτία ήταν η πνευμονική εμβολή. Σύμφωνα με το ίδιο πιστοποιητικό, η σορός του αποτεφρώθηκε στις 28 Απριλίου.

Days of Our Lives star Patrick Muldoon's cause of death revealed after shock passing at age 57 https://t.co/Ed0OgoC7eD — Daily Mail US (@Daily_MailUS) April 30, 2026

Ο μάνατζέρ του είχε επιβεβαιώσει τον αιφνίδιο θάνατό του, επισημαίνοντας ότι προκλήθηκε έπειτα από καρδιακή προσβολή.

Σημειώνεται ότι, ο ηθοποιός βρέθηκε αναίσθητος στο ντους από τη σύντροφό του, με τον θάνατό του να διαπιστώνεται στη συνέχεια.

Λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή, ο Μαλντούν είχε κάνει ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή του ως εκτελεστικός παραγωγός στη νέα ταινία «Kockroach», με πρωταγωνιστές τους Chris Hemsworth και Taron Egerton.

Συγκινημένη, η αδερφή του ανήρτησε το τελευταίο βίντεο που της είχε στείλει ο εκλιπών, λίγες ώρες πριν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

