Γιατί βλέπουμε παράξενα όνειρα; Γιατί κάποια μοιάζουν τόσο αληθινά, ενώ άλλα είναι μπερδεμένα, αποσπασματικά ή σχεδόν σουρεαλιστικά; Επιστημονική μελέτη δείχνει ότι τα όνειρα δεν είναι τόσο τυχαία όσο πιστεύουμε.

Σύμφωνα με έρευνα από το IMT School for Advanced Studies Lucca, τα όνειρα επηρεάζονται από την προσωπικότητά μας, τις καθημερινές μας εμπειρίες, την ποιότητα του ύπνου μας, αλλά και από μεγάλα γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή μας, όπως η πανδημία.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο εγκέφαλος δεν «ξαναπαίζει» απλώς όσα ζήσαμε μέσα στην ημέρα. Αντίθετα, τα παίρνει, τα μεταμορφώνει και τα μετατρέπει σε νέες ιστορίες, συχνά παράξενες, έντονες ή απρόβλεπτες.

Τα παράξενα όνειρα φαίνεται πως είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται μνήμες, συναισθήματα και εμπειρίες κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Η μελέτη ανέλυσε περισσότερες από 3.700 αναφορές ονείρων και εμπειριών εγρήγορσης από 287 συμμετέχοντες, ηλικίας 18 έως 70 ετών.

Για δύο εβδομάδες, οι συμμετέχοντες κατέγραφαν καθημερινά τι έζησαν μέσα στην ημέρα και τι ονειρεύτηκαν στον ύπνο τους. Παράλληλα, οι ερευνητές συγκέντρωσαν στοιχεία για τις συνήθειες ύπνου, τις γνωστικές ικανότητες, την προσωπικότητα και το ψυχολογικό προφίλ των συμμετεχόντων.

Το βασικό συμπέρασμα ήταν ξεκάθαρο: τα όνειρα δεν είναι ένα τυχαίο χάος εικόνων. Έχουν δομή και επηρεάζονται από το ποιοι είμαστε και από όσα βιώνουμε.

Ο εγκέφαλος δεν αναπαράγει απλώς την ημέρα μας

Πολλοί πιστεύουν ότι τα όνειρα είναι απλώς μια επανάληψη της καθημερινότητας.

Η έρευνα δείχνει ότι ο εγκέφαλος δεν αντιγράφει απλώς την πραγματικότητα. Την αναδιαμορφώνει.

Γνώριμα μέρη, όπως το γραφείο, το σχολείο, ένα νοσοκομείο ή ένας δρόμος που περνάμε συχνά, μπορεί να εμφανιστούν στα όνειρα με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Μπορεί να συνδυαστούν με άλλα πρόσωπα, άλλες καταστάσεις ή εντελώς φανταστικά στοιχεία.

Έτσι, ένα απλό άγχος της καθημερινότητας μπορεί να μετατραπεί σε σκηνή καταδίωξης. Μια συζήτηση μπορεί να γίνει ταξίδι. Ένα συναίσθημα πίεσης μπορεί να πάρει τη μορφή ενός χώρου από τον οποίο δεν μπορούμε να φύγουμε.

Πώς η προσωπικότητα επηρεάζει τα όνειρα

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της μελέτης είναι ότι δεν ονειρεύονται όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο.

Όσοι έχουν έντονη τάση για ονειροπόληση μέσα στην ημέρα, ανέφεραν όνειρα πιο αποσπασματικά και μεταβαλλόμενα. Τα όνειρά τους είχαν συχνά γρήγορες αλλαγές σκηνών και λιγότερη συνοχή.

Αντίθετα, οι άνθρωποι που δίνουν μεγαλύτερη σημασία στα όνειρα και πιστεύουν ότι έχουν νόημα, τα περιέγραψαν πιο πλούσια, ζωντανά και καθηλωτικά.

Τεχνητή νοημοσύνη και στα όνειρα

Για να αναλύσουν χιλιάδες περιγραφές ονείρων, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας.

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης επέτρεψε στους επιστήμονες να εντοπίσουν σχέσεις που θα ήταν δύσκολο να φανούν με παραδοσιακές μεθόδους. Για παράδειγμα, μπόρεσαν να συγκρίνουν το περιεχόμενο των ονείρων με τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής και να δουν πώς ο εγκέφαλος μετατρέπει τα πραγματικά γεγονότα σε ονειρικές σκηνές.

Ο ρόλος της πανδημίας

Η μελέτη εξέτασε επίσης πώς μεγάλα κοινωνικά γεγονότα μπορούν να επηρεάσουν τα όνειρα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η περίοδος του lockdown κατά την πανδημία.

Δεδομένα που συλλέχθηκαν από ερευνητές του Πανεπιστημίου Sapienza της Ρώμης και συγκρίθηκαν με τα ευρήματα της ομάδας του IMT έδειξαν ότι τα όνειρα στη διάρκεια του lockdown ήταν πιο έντονα συναισθηματικά.

Πολλά όνειρα εκείνης της περιόδου περιείχαν θέματα περιορισμού, εγκλεισμού ή αίσθησης ότι κάτι εμποδίζει την ελευθερία κινήσεων. Αυτό δείχνει ότι οι κοινωνικές και ψυχολογικές συνθήκες μπορούν να περάσουν στον κόσμο των ονείρων.

Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα μοτίβα άρχισαν να μειώνονται με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι άνθρωποι προσαρμόζονταν στη νέα πραγματικότητα.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα

Τα νέα ευρήματα δίνουν μια πιο σύνθετη εικόνα για το τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν κοιμόμαστε.

Τα όνειρα φαίνεται πως δεν είναι απλώς απομεινάρια της ημέρας ούτε τυχαίες εικόνες χωρίς νόημα. Είναι μια δυναμική νοητική διαδικασία, μέσα από την οποία ο εγκέφαλος συνδυάζει μνήμες, συναισθήματα, σκέψεις, ανησυχίες και φαντασία.

Η έρευνα μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους στη μελέτη της ψυχικής υγείας. Στο μέλλον, η ανάλυση των ονείρων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να βοηθήσει τους ειδικούς να κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση ανάμεσα στον ύπνο, το στρες και την ψυχολογική προσαρμογή.

Συχνές ερωτήσεις

Γιατί βλέπουμε παράξενα όνειρα;

Βλέπουμε παράξενα όνειρα επειδή ο εγκέφαλος δεν αναπαράγει απλώς την καθημερινότητα, αλλά την ανασυνθέτει. Συνδυάζει μνήμες, συναισθήματα, εμπειρίες και φαντασία, δημιουργώντας νέες και συχνά σουρεαλιστικές ιστορίες.

Επηρεάζει η προσωπικότητα τα όνειρα;

Ναι. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι άνθρωποι που ονειροπολούν συχνότερα τείνουν να έχουν πιο αποσπασματικά όνειρα. Αντίθετα, όσοι δίνουν μεγαλύτερη σημασία στα όνειρα αναφέρουν πιο πλούσιες και ζωντανές ονειρικές εμπειρίες.

Μπορεί το άγχος να αλλάξει τα όνειρά μας;

Ναι. Μεγάλα γεγονότα και περίοδοι έντονης ψυχολογικής πίεσης μπορούν να επηρεάσουν το περιεχόμενο των ονείρων. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του lockdown, πολλά όνειρα έγιναν πιο συναισθηματικά και περιείχαν θέματα περιορισμού ή εγκλεισμού.

Τα όνειρα έχουν πάντα νόημα;

Η έρευνα δεν υποστηρίζει ότι κάθε όνειρο έχει ένα συγκεκριμένο «κρυφό μήνυμα». Δείχνει όμως ότι τα όνειρα συνδέονται με την προσωπικότητα, τις εμπειρίες και τα συναισθήματά μας. Άρα, ακόμη και όταν μοιάζουν παράλογα, δεν είναι απαραίτητα εντελώς τυχαία.

Γιατί ξεχνάμε πολλά όνειρα όταν ξυπνάμε;

Πολλά όνειρα ξεχνιούνται γρήγορα επειδή η μνήμη λειτουργεί διαφορετικά κατά τη διάρκεια του ύπνου και της αφύπνισης. Αν ένα όνειρο δεν καταγραφεί ή δεν το σκεφτούμε αμέσως μόλις ξυπνήσουμε, συχνά χάνεται μέσα σε λίγα λεπτά.

Την επόμενη φορά που θα ξυπνήσετε από ένα παράξενο όνειρο, ίσως δεν χρειάζεται να αναρωτηθείτε μόνο «τι σήμαινε;». Ίσως αξίζει να σκεφτείτε και τι προσπαθούσε να επεξεργαστεί ο εγκέφαλός σας όσο κοιμόσασταν.

