ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 12:08
27.04.2026 11:40

Τα καλύτερα κανάλια στο YouTube για… γάτες (και η εξήγηση της επιστήμης γιατί τους αρέσουν)

Όσοι ζουν με γάτες ξέρουν ότι οι… απαιτήσεις τους δεν έχουν όριο. Το ίδιο ισχύει και για τα… τηλεοπτικά τους γούστα. Μπορεί να μη βλέπουν μαζί μας τηλεόραση, έχουν όμως χιλιάδες βίντεο στο YouTube που απευθύνονται αποκλειστικά σε αυτές. Και η επιστήμη επιβεβαιώνει ότι οι γάτες δεν αντιδρούν τυχαία στις οθόνες, αλλά επιλέγουν συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει των ενστίκτων τους.

Τα ευρήματα της επιστημονικής έρευνας

Το ερώτημα του τι ακριβώς αναζητούν οι γάτες σε μια οθόνη απασχόλησε ερευνητές του Πανεπιστημίου Queen’s στο Μπέλφαστ. Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Applied Animal Behaviour Science, εξετάστηκε η συμπεριφορά 125 γατών σε περιβάλλον καταφυγίου (67 αρσενικές και 58 θηλυκές).

Οι ερευνητές εξέθεσαν τα ζώα σε διαφορετικά είδη οπτικού υλικού:

Ανθρώπινη δραστηριότητα: Βίντεο με ανθρώπους σε καθημερινές εργασίες.

Άψυχα αντικείμενα: Κίνηση αντικειμένων όπως μπάλες μπιλιάρδου.

Θηράματα: Φυσικές κινήσεις ζώων που αποτελούν παραδοσιακούς στόχους της γάτας (πουλιά, ψάρια, ποντίκια).

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα βίντεο με ανθρώπους ήταν εξίσου αδιάφορα για τις γάτες όσο και μια κενή οθόνη. Τα αντικείμενα προσέλκυσαν οριακά περισσότερο την προσοχή τους. Ωστόσο, η κατηγορία των θηραμάτων που επιδείκνυαν φυσιολογικές συμπεριφορές, όπως η σίτιση ή η κίνηση στο φυσικό τους περιβάλλον, ήταν ο αδιαμφισβήτητος νικητής.

Σύμφωνα με τη μελέτη, αυτού του είδους ο προγραμματισμός μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο «περιβαλλοντικού εμπλουτισμού», ειδικά για ζώα που ζουν σε περιορισμένους χώρους ή καταφύγια, καθώς διεγείρει το θηρευτικό τους ένστικτο.

Η… αποσπασματική προσοχή της γάτας

Παρά το ενδιαφέρον τους, οι γάτες δεν φαίνεται να είναι οπαδοί της πολύωρης παρακολούθησης. Η έρευνα κατέγραψε ότι η προσοχή των ζώων μειωνόταν σημαντικά κατά τη διάρκεια ενός τρίωρου προβολής, με το ενδιαφέρον να εξασθενεί δραστικά μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας.

Τα καλύτερα κανάλια στο YouTube

Για τους κηδεμόνες που επιθυμούν να δοκιμάσουν την «ψηφιακή ψυχαγωγία» για τα κατοικίδιά τους, το YouTube προσφέρει εξειδικευμένες επιλογές:

Φυσικό περιβάλλον: Κανάλια όπως του Paul Dinning ή το Handsome Nature εστιάζουν σε υψηλής ευκρίνειας λήψεις από τη φύση (πουλιά, σκίουροι, τοπία). Αυτά θεωρούνται πιο «ποιοτικά» καθώς βασίζονται σε πραγματικές εικόνες και ήχους.

Περιεχόμενο μεγάλης διάρκειας: Το κανάλι Birder King προσφέρει βίντεο διάρκειας άνω των πέντε ωρών, καθώς και live streams, σχεδιασμένα για να καλύπτουν το χρόνο που ο κηδεμόνας απουσιάζει από το σπίτι.

Animation και γραφικά: Υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία, όπως τα κανάλια TV Bini και Cat Games, που χρησιμοποιούν έντονα γραφικά και γρήγορες κινήσεις αντικειμένων (που θυμίζουν δείκτη λέιζερ). Αν και δημοφιλή, ορισμένες γάτες τα βρίσκουν υπερβολικά έντονα και ενδέχεται να απομακρυνθούν από το χώρο.

Συμπερασματικά, η τηλεόραση για γάτες μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο απασχόλησης, αρκεί το περιεχόμενο να ευθυγραμμίζεται με τη βιολογική τους φύση και να μην γίνεται κατάχρηση στη διάρκεια της προβολής.

Και φυσικά… να το επιλέξουν οι ίδιες.

